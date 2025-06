Gustavo Petro calentó el nuevo paro camionero con retador mensaje: “¿No es suficiente?”. Este es el trino

Además, hizo referencia directa al anuncio de paro del gremio camionero en el país: “Después que Ecopetrol ha recibido 70 billones de pesos pagándole la gasolina y el diesel que compró sin pago en el gobierno Duque, no puede haber crisis financiera”, posteó Petro.

Y avanzó en su tesis: “Lo que hay es menos precio internacional del petróleo y, por tanto, menos utilidades. Si el precio internacional del petróleo baja de 45 dólares el barril, y si Ecopetrol no ha transitado a otras áreas de energías limpias, ese día sí será verdad que Ecopetrol tendrá pérdidas y quebrará”.

Sumado a ello, indicó en ese trino: “Pero eso que destruyó las finanzas públicas de mi Gobierno, mejorará los de los próximos gobiernos, ya no tienen la deuda de Duque, y mejora, desde ya, ostensiblemente la situación financiera de Ecopetrol respecto a la que había con Duque”.

“Ahora, la dirección de las grandes empresas de tractomulas, a las que se les ha subsidiado este año 7 billones de pesos en diesel, aumentando la deuda general de la nación, última actuación del ministro Guevara, amenaza con paro. ¿No es suficiente? Mientras el pequeño camionero no recibe un peso del subsidio público, de los 7 billones que el Gobierno ha entregado a las grandes empresas camioneras, a través de un diesel re barato, el pequeño camionero no recibe un peso: paga el diesel barato, pero no le suben al flete que viene de los puertos”, dijo Gustavo Petro frente al anuncio de paro de los camioneros.