Primero prohibieron a ZTE y Huawei, fabricantes de equipos para telecomunicaciones; después, a TikTok, una red social juvenil. Y la semana pasada, a WeChat, la omnímoda plataforma de comunicaciones más usada por los chinos.

Pero la Casa Blanca quiere más. La política de Clean Network (red limpia) formulada por el secretario de Estado, Mike Pompeo, busca prohibir cuanta marca china de tecnología y electrónica rivalice o supere a las estadounidenses en los mercados mundiales. Probablemente, las próximas semanas caerán en la lista los fabricantes de productos de videovigilancia Hikvision y Dahua, que dominan las ventas globales; el mayor fabricante mundial de drones DJI; los gigantes del comercio electrónico y los servicios en la nube Alibaba y Tencent, Baidu, el ‘Google’ chino, y los fabricantes de cables submarinos, entre un centenar de empresas.

La periodista de tecnología de The New York Times, Shira Ovide, observó que “los políticos, como los jefes tecnológicos estadounidenses, se dedican al miedo por la tecnología china con tanta frecuencia que es difícil saber cuándo creerles”. Resume el lío de la guerra contra las tecnológicas chinas que lidera Donald Trump, pero que no comenzó él sino Barack Obama.

En Estados Unidos el presidente tiene amplios poderes, mediante la figura de emergencia nacional, para prohibir negocios entre empresas norteamericanas y de otros países. Trump las usa como ninguno para presionar a su rival asiático. En ese país discuten la posible ilegalidad de estas decisiones, que algunos abogados creen que violan la primera enmienda constitucional que protege las libertades. Pero en Estados Unidos el término seguridad nacional parece pesar más que cualquier otro concepto.