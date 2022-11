BVC y Ecopetrol cerraron dispares en la penúltima sesión de la semana

Luego de un día de índices diferentes, alta volatilidad y poca demanda, esto último por el feriado que se vive en los Estados Unidos, la Bolsa de Valores de Colombia y Ecopetrol cerraron este jueves –24 de noviembre– con resultados dispares. No obstante, por ahora se mantienen los buenos márgenes de operación para este mercado, que no ha logrado marcar una senda de crecimiento constante desde hace varias semanas.

De acuerdo con los reportes de cierre para esta penúltima sesión de la semana, el índice MSCI Colcap terminó en 1.267,93 unidades, creciendo de esta forma un 0,15 % respecto a las 1.266 que marcaron la referencia. Sin embargo, pese a que este resultado es bueno, no se puede pasar por alto que gran parte del día estuvo en terreno negativo y alcanzó a tocar mínimos de 1.256, sobre el mediodía, para luego volver a repuntar.

De esta forma se repite la tendencia de ayer miércoles, día en el que el Colcap finalizó sobre las 1.266 unidades luego de crecer un 0,81 % respecto a las 1.255 que marcaban la referencia en ese momento, y hasta la media jornada se mantuvo con un ritmo volátil, para luego ubicarse en terreno positivo y empezar a subir hasta quedar en los niveles ya mencionados.

Recesión económica - indicadores - Foto: Getty Images/iStockphoto

Dando un vistazo a las otras dos grandes referencias, tanto el COLSC como el Colir terminaron la jornada con buenos reportes, ya que el primero repuntó un 1,14 % hasta las 933,33 unidades, mientras que el segundo subió un 0,21 % y quedó en 805,98 unidades. Energía e industria fueron los sectores de mejor rendimiento.

Esta fue una sesión de poco movimiento para el mercado local de valores, ya que Estados Unidos no operó debido al día de Acción de Gracias que se conmemora el cuarto jueves de cada mes de noviembre en ese país. Así mismo, las recientes noticias que llegaron desde la Fed mantienen alto el optimismo de los inversionistas, quienes ven cómo se aleja cada vez más la posibilidad de una recesión económica.

Y es que no es para menos, ya que la mayoría del Comité Monetario de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos estima pertinente una “pronta” desaceleración en los aumentos de las tasas de interés, según las actas de la reunión de principios de noviembre publicadas el miércoles. Esto, como respuesta a la inflación que comenzó a desacelerarse un poco, ubicándose en 7,7 % anual en octubre, según el índice del IPC, contra 8,2 % en septiembre.

Desde mediados de este año, esta autoridad se embarcó en un camino agresivo para enfriar la demanda y bajar los precios en la mayor economía del mundo, a medida que la inflación subió al mayor nivel en décadas, elevando la tasa de interés de referencia seis veces este año, situándolas entre 3,75 y 4 %.

La mala noticia para hoy corrió por cuenta de Ecopetrol, cuyas acciones no tuvieron un buen cierre y al final perdieron un -1,37 %, pese a haber sido las más negociadas del día, y terminaron con un precio por unidad de 2.450 pesos, alejándose otra vez de la añorada barrera de los 2.500, que ha tocado en varias oportunidades este mes. No obstante, la petrolera estatal aún se mantiene en niveles de tranquilidad.

El pasado miércoles, las acciones de esta forma se ubicaron como las más negociadas del día, crecieron un 0,44 % y terminaron con un precio por unidad de 2.513 pesos, regresando a los niveles de calma para los inversionistas. Este fue el segundo repunte seguido para esta firma, que por ahora le hace el quite a la inestabilidad del mercado petrolero.

En el contexto local, todavía se sienten los efectos del anuncio que hizo esta semana el gobierno del presidente Gustavo Petro de eliminar el día sin IVA que se tenía previsto para la otra semana, ya que en su concepto no representa ningún beneficio para el país. Esto ha hecho que muchas empresas reduzcan sus márgenes de ganancias para este mes, que no ha sido fácil para muchos por culpa de la inflación, que en Colombia sigue en niveles que no se veían hace 20 años.

Por último, dando un vistazo a otras firmas que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia, Mineros tuvo el mejor desempeño tras crecer un 9,44 % y cerrar con un precio por acción de 1.970 pesos. Cemex Latam Holding (5,29 %), BBVA Col (4,88 %), Grupo Energía Bogotá (2,68 %) y SD GEB (2,5 %) también tuvieron una jornada positiva, mientras que Canacol Energy (-4,84 %), preferencial Grupo Argos (-3,61 %) y PEI (-2,78 %); arrastraron las mayores pérdidas.