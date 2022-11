Crecieron exportaciones de Brasil hacia Colombia, empresarios ven resultados como una oportunidad de negocio

Colombia es el cuarto destino de exportaciones de componentes de cuero, que entre enero y septiembre de este año importó US$ 6 millones, la cifra creció 43 % en comparación con el mismo periodo de 2021.

Los datos elaborados por la Asociación Brasileña de Empresas de Componentes de Cuero, Calzados y Artefactos (Assintecal) indican que, entre enero y septiembre, el sector exportó el equivalente a US$ 331,9 millones, 22 % más que en el mismo periodo del año pasado. Segregando apenas el mes de septiembre, las exportaciones de componentes generaron US$ 40,13 millones, 36 % más que en el mes correspondiente de 2021.

El dólar caro es un motor para las exportaciones, al tiempo que las obras de infraestructura, que ya están en marcha y las del cierre de los gobiernos locales, serán claves para la economía de 2023. - Foto: Getty Images

El gestor de Mercado Internacional de Assintecal, Luiz Ribas Júnior, señala que las exportaciones a los países de América Latina han sido decisivas para obtener resultados positivos. “Hoy, de los diez principales destinos de componentes en el exterior, seis son de América Latina”, dice.

Además de los vecinos latinoamericanos, que han venido sustituyendo importaciones de China por brasileñas para escapar de los altos costos de flete, también destacan los envíos a Estados Unidos, país que asumió la cuarta posición entre los principales destinos internacionales. “El crecimiento promedio de las exportaciones a América Latina y Estados Unidos es de casi 37 %, muy por encima del crecimiento global (+22 %)”, destaca el gestor.

Entre enero y septiembre de 2022, el material más exportado por el sector fue el químico para cueros (US$ 153,4 millones, 16 % más que en el mismo periodo del año anterior). Posteriormente, aparecieron las capelladas (US$ 88,3 millones y crecimiento del 17 %), químicos para calzado/adhesivos (US$ 38,22 millones y crecimiento del 36 %) y suelas (US$ 21,69 millones y crecimiento del 47 %).

Ropa importada subiría de precio por nuevo incremento al impuesto que alista el Gobierno

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y Germán Umaña, ministro de Comercio, Industria y Turismo, recientemente anunciaron que pronto socializarán el proyecto de decreto de arancel del 40 % de las importaciones de confecciones.

Sin embargo, esta noticia no cayó tan bien en algunos sectores. Al ponerse en marcha podría, según gremios y expertos, incrementar 25 puntos porcentuales el pago de impuesto, al pasar de 15 a 40 %.

En Vicky en Semana, Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco); Camilo Rodríguez, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección, y Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), analizaron las implicaciones de este proyecto.

“Nosotros consideremos que este impuesto no es sano para el consumidor. Al final, el gran perjudicado de un arancel del 40 % a la importación de prendas de vestir va a ser el consumidor porque la va a encontrar muchísimo más costosa. En nuestros cálculos, esto significa, aproximadamente, 30 % de crecimiento en los precios”, expuso el presidente de Fenalco.

Algunos productos importados, tendrán que fabricarse en el país para la temporada navideña, según Analdex - Foto: Getty Images

Entre tanto, las estimaciones económicas de Analdex, apuntan a que efectivamente, en el cierre del año 2022, habría un aumento en el precio de la ropa.

Además, agrego que, cuando se fija un impuesto generalizado a las prendas de vestir, “ahí caen las que se producen en Colombia -y son importadas también-, y las que no se producen en Colombia. (...) De esta manera, consideramos que el impuesto no es sano y que, además, estimularía profundamente el contrabando”, advirtió.

Según datos del Registro Único Empresarial y Social (Rues) para 2021, el panorama textil colombiano sumaba la presencia activa de 35.111 empresas dedicadas a confecciones, 215 a hilados y 7.294 a textiles.

En el caso de los productores nacionales, las reacciones fueron diferentes, pues aseguran estar felices con la medida. Por ejemplo, la Confederación Colombiana de Algodón, Conalgodón, unos días atrás le pidió al Gobierno Petro no reducir los aranceles a los hilados, porque según ellos, al reducir los aranceles a los hilados en Colombia acabaría con la producción de algodón de cerca de 600 cultivadores de algodón.

Jairo Palma, agricultor del Tolima y líder gremial de empresas que reúnen a 19 algodoneros del norte del Tolima, aseguró que, “con el tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos desde 2003, el país puede importar algodón de EE. UU. con el 0 % de aranceles; pero si empresarios textileros quieren importar productos ya elaborados como los hilos y las telas para realizar confecciones de otros países, sí tienen que pagar unos aranceles para proteger la producción nacional y proteger el productor colombiano”.