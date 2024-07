Colombia = Yahoo

Se ha puesto de moda calcular el tamaño de la economía colombiana con diversas varas de medición. Juan Luis Londoño lo hizo durante varios años al realizar el ejercicio de comparar la producción interna bruta del país frente a la de las naciones más desarrolladas del orbe. Santiago Montenegro, por su parte, realizó un estudio mediante el cual enfrentaba las economías estadounidense y colombiana, en el cual llegó a la conclusión de que el PIB colombiano es hoy el 1 por ciento del de Estados Unidos que, en otros términos, equivale a decir que la economía de Colombia es sólo equiparable con la del popular barrio neoyorquino del Bronx. Ahora ha aparecido una tercera variable o método para establecer similitudes. Se trata nada más ni nada menos que de comparar el PIB de algunos países con el tamaño de diversas empresas de Estados Unidos. Si bien el método no es técnicamente correcto —pues los economistas considerarían que estas cifras no son comparables— sí arroja una serie de datos y de conclusiones sumamente sorprendentes. Entre los resultados que arroja la investigación del periódico The New York Times sorprende ver cómo gracias a la fuerte dinámica de la bolsa de valores de Nueva York durante los últimos años hoy en día varias empresas norteamericanas han adquirido la dimensión de países. Sin embargo lo más impresionante no es encontrar en la lista a compañías de gran tradición y prestigio, como General Electric, sino a aquellas pertenecientes a la ‘nueva economía’ que ni siquiera existían hace unos cinco o seis años. Por ejemplo Colombia, a pesar de su producción de café, de petróleo, de banano —y hasta de coca—, es hoy por hoy del tamaño del principal portal informático del mundo: Yahoo! Esta compañía, con sede en Sillicon Valley, California, que cuenta con 580 socios y tiene en el mercado más de 560.000 acciones, ha logrado en menos de una década lo que Colombia no ha podido desde la época de la colonia. Por otro lado, la investigación demuestra que el Producto Interno Bruto de un país como España es equiparable al valor de Microsoft, la compañía más grande del mundo. En otras palabras, que el emporio del magnate Bill Gates vale lo que produce durante todo un año la economía española. Los 350.000 millones de dólares que se derivan del valor de la fusión de los gigantes en materia de telecomunicaciones AOL- Time Warner, que ha sido considerada por analistas como la mayor de la historia, equivaldrían a la no despreciable economía mexicana. En términos generales, con la investigación anterior lo que queda claro es el impresionante ascenso de la economía de Estados Unidos durante la ultima década y el espectacular protagonismo que las bolsas de valores norteamericanas han tenido en la cotización tanto de empresas de vieja data como de las recién creadas compañías Vea el gráfico de Un mundo de Comparaciones