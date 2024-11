Desde noviembre se sienten las registradoras de diciembre. Comerciantes con optimismo cauteloso para la época de fin de año

“Navidad bien planificada, cartera no desfondada”, dice un refrán y es una filosofía que no solo aplica para los consumidores, sino también para los comerciantes, quienes tienen sus esperanzas puestas en las ventas de la temporada de fin de año tras un 2024 muy duro para ellos.

Extrañando el día sin IVA

“En un día sin IVA se vendía 3,5 veces más que en cualquier otra jornada de descuentos, porque la gente sabía exactamente cuánto menos les iban a costar los productos. Ahora con Black Friday hay rebajas, pero no son todas iguales. Además, muchas personas no lo alcanzan a aprovechar, porque es un día antes de la quincena y aún no ha llegado la prima”, explica Franco. No obstante, él calcula un crecimiento en ventas de 25 por ciento entre sus afiliados en el llamado viernes negro, una idea importada de Estados Unidos, que se aplica en el país desde hace una década.