Distrito verde, la nueva apuesta por el entretenimiento en Bogotá. ¿Cuál será su principal reto?

Según ella, es una apuesta para lograr el desarrollo de nuevos espacios para la cultura. Asegura que el público está ávido de tener buenas experiencias, no solo de ver un buen artista sino de todo lo que representa ese proceso desde la compra de la boleta hasta el sitio de parqueo o de acceso. Distrito Verde brinda una oferta en la ciudad para la realización de eventos para todo público como: exposiciones, conferencias, eventos familiares, musicales, gastronómicos, de moda, de recreación y entretenimiento, entre otros.

Por ello, el desarrollo del proyecto generó varios desafíos, pues no se trata de construcciones ni edificaciones nuevas sino de recuperar el 75% verde y que cumpla con las especificaciones. Eso se traduce, como explica Castro, en recuperar 180.000 metros cuadrados del suelo, sembrar especies nativas, poner estructuras que permitan la recolección y la fluidez del agua para que subterráneamente se conecte, que pueda albergar las especies de fauna que están en la zona, incluso aves migratorias, entre muchos retos.

“La apuesta de Ocesa en este proyecto es recuperar este espacio multipropósito, volverlo verde, y apoyar esa iniciativa de que sea sostenible, biodiversa y que cumpla el propósito fundamental sin que eso signifique que no podemos hacer actividades culturales”, manifiesta Castro.

¿Cómo adecuar este espacio versátil? Por ejemplo, desde Ocesa explican que el área tendrá el primer parqueadero verde de la ciudad, con estructuras que lo hacen ecosostenible y permiten que fluya el agua. También hay un espacio en el que se puede montar un escenario para unas 15.000 personas, pero son gradas móviles, que se pueden hacer modulares y que cuando no estén puestas quedará una explanada verde. Lo mismo sucede con un área llamada El Pabellón en donde se expondrán contenidos culturales para toda la familia.

“¿Cuál es la razón por la cual estamos haciendo el proyecto? Empezamos al revés: qué permite el lote y no qué quiero hacer allí. No se puede hacer vivienda, ni comercio. Comenzamos por el compromiso ambiental”, señala Castro.

La empresa le apunta al desarrollo de diferentes tipos de contenidos culturales, conciertos, festivales gastronómicos, exhibiciones, entre otras actividades. “Lo que se busca es poder traer contenidos que difícilmente hemos podido tener porque no hay dónde hacerlos”, dice Castro y ante la pregunta de si competirá con los otros escenarios de la capital, asegura que no: “Lo que tenemos que hacer es buscar cómo abrir la mente y traer nuevos contenidos, porque la pecera es pequeña. Y si hay o no público suficiente, eso lo determinará la demanda”, afirma.