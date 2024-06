“El comercio no levanta cabeza”, la dramática advertencia de Fenalco tras conocerse los resultados de mayo

Sin embargo, el panorama no es optimista y las expectativas no son buenas. “Todavía tenemos la esperanza de que se corrijan muchas cosas, pero no vemos la voluntad política del gobierno de corregir, ni la voluntad política de sentarse con los gremios, a mirar medidas que impacten la reactivación de la economía. Las expectativas no son muy positivas sin dejar de desconocer que siempre los segundos semestres son mejores que los primeros”, puntualizó el líder gremial.