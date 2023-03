Fed prestó casi US$12.000 millones a los bancos de EE. UU. desde el domingo 12 de marzo

La Reserva Federal estadounidense (Fed) informó este jueves, 16 de marzo, que prestó casi 12.000 millones de dólares a los bancos del país desde el domingo, cuando anunció que pondría a disposición los fondos necesarios para cubrir cualquier retiro de parte de clientes del sistema bancario.

En un comunicado conjunto con el Departamento del Tesoro y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC), las autoridades financieras presentaron el domingo una serie de medidas para tranquilizar a particulares y empresas tras la quiebra del banco californiano Silicon Valley Bank (SVB) y otras dos entidades del sector.

El presidente Joe Biden intentó tranquilizar a los estadounidenses a comienzos de esta semana al afirmar que el sistema bancario es seguro, pese a la quiebra de tres bancos en menos de una semana y el miedo al contagio que hizo caer las bolsas en Europa.

“Los estadounidenses pueden confiar en que el sistema bancario es seguro. Sus depósitos estarán allí (disponibles) cuando los necesiten”, dijo Biden en declaraciones televisadas desde la Casa Blanca después de la quiebra del Silicon Valley Bank (SVB).

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden - Foto: AFP / Saul Loeb

Poco conocido por el público en general, SVB se especializaba en financiar nuevas empresas y se había convertido en el decimosexto banco más grande de Estados Unidos por activos: a fines de 2022 tenía 209.000 millones de dólares en activos y aproximadamente 175.400 millones en depósitos.

Por ahora, son tres los bancos que cayeron por retiros masivos de depósitos, en un contexto de agresiva subida de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) para contener la inflación: el SVB, el Signature Bank y el Silvergate Bank, los dos últimos muy expuestos a las criptomonedas.

El domingo por la noche, las autoridades federales de Estados Unidos intervinieron para garantizar que los ahorristas tengan acceso a sus fondos en SVB y se hicieron cargo del Signature Bank. Pero hay más bancos estadounidenses bajo presión. Las acciones de First Republic Bank, con sede en San Francisco, se habían desplomado alrededor del 62 % el pasado lunes al cierre.

“Lejos de calmar los nervios, el miedo al contagio ha aumentado aún más, dado que los inversores se deshacen de los activos de riesgo en toda Europa”, declaró a la AFP la analista de City Index, Fiona Cincotta, quien agregó que “los inversores apuntan a los bancos españoles e italianos, lo que sugiere que estos se consideran los eslabones más débiles”.

Este miércoles, la Fed anunció que evaluaba imponer reglas más estrictas para los bancos medianos con el objetivo de evitar que se repita otro episodio como el reciente colapso del Silicon Valley Bank (SVB), intervenido el pasado viernes por las autoridades financieras.

Los representantes de la FDIC, Luis Mayorga e Igor Fayermark, hablan con clientes fuera de la sede del Silicon Valley Bank en Santa Clara, California, EE. UU. - Foto: REUTERS

Según indicó al diario ‘Financial Times’ una fuente familiarizada con la situación, el banco central de EE. UU. estaría revisando los requisitos de capital y liquidez que fija para las entidades, especialmente en el caso de aquellas con activos entre 100.000 y 250.000 millones de dólares (93.297 y 233.242 millones de euros).

Asimismo, la Fed también evaluaría las pruebas de estrés que realiza cada año para examinar la capacidad de los prestamistas estadounidenses, para hacer frente a escenarios económicos y financieros adversos.

De igual manera, once bancos de Estados Unidos, entre los que están Bank of America, Citigroup y JP Morgan, aceptaron colocar 30.000 millones de dólares en depósitos en First Republic, señal de su “confianza en el sistema bancario” del país, según un comunicado conjunto.

“Esta acción de los bancos más grandes de Estados Unidos refleja su confianza en First Republic y en los bancos de todos los tamaños”, indicó el grupo, tras la quiebra de tres bancos en menos de una semana.

En ese sentido, surgen dudas respecto a lo que esta decisión significa, por lo que de acuerdo con Munir Jalil, economista jefe de BTG Pactual para la región Andina aseguró: “Diría que el sistema financiero de todo el mundo está construido sobre la base de la confianza. Cuando eso se pierde, se generan situaciones como las que vimos recientemente en las que si todos los que tienen su plata en un banco deciden sacarla al tiempo (una “corrida” bancaria) no hay banco que sobreviva”.

Y agregó: “El hecho de que los mayores bancos de EE. UU. estén consignando cantidades importantes en un banco regional como First Republic, es un voto de confianza en esa institución y manda un mensaje de que el sistema financiero está lo suficientemente regulado como para garantizar que esos depósitos no se van a perder”.

Y puntualizó: “En verdad es un acto simbólico, pero muy diciente, dado que estamos hablando de 5 mil millones de dólares que puso cada banco. Una suma para nada despreciable”.