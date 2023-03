Wall Street cierra en fuerte alza y más optimista sobre crisis bancaria

Las recientes noticias sobre el banco First Republic ayudaron a subir el ánimo.

La bolsa de Nueva York terminó en fuerte alza este jueves 16 de marzo y de mejor ánimo tras la intervención de un grupo de bancos estadounidenses para rescatar el First Republic, en un nuevo movimiento que busca estabilizar al sector financiero.

El Dow Jones ganó 1,17 %, el tecnológico Nasdaq, 2,48 % y el índice ampliado S&P 500 avanzó 1,76 %. La jornada abrió en rojo, en un ambiente volátil, pero los índices invirtieron la tendencia luego de que se conociera que un grupo de bancos podría rescatar al First Republic de una eventual quiebra, una intervención que finalmente ocurrió.

El Dow Jones ganó 1,17 %, el tecnológico Nasdaq, 2,4 8% y el índice ampliado S&P 500 avanzó 1,76 %. - Foto: Investing.com

Once bancos de Estados Unidos, entre ellos Bank of America, Citigroup y JPMorgan, aceptaron colocar 30.000 millones de dólares en depósitos en First Republic, señal de su “confianza en el sistema bancario” del país, según un comunicado conjunto.

Antes, el Banco Central Europeo se dijo dispuesto a intervenir en todo momento en caso de nuevo deterioro. La Reserva Federal estadounidense (Fed, banco central) también actuó el domingo para garantizar todos los depósitos en el sistema bancario, luego de tres quiebras de bancos en menos de una semana en el país.

Los temores de contagio se habían expandido a Europa el miércoles. En Suiza, el Credit Suisse entró en la tormenta y se derrumbó en bolsa 24,24 %. Este jueves su acción se recuperó luego de que la entidad anunciara en la madrugada del jueves, hora europea, que pedirá prestados hasta 50.000 millones de francos suizos (53.700 millones de dólares) al banco central.

Los temores de contagio se habían expandido a Europa el miércoles. En Suiza, el Credit Suisse entró en la tormenta y se derrumbó en bolsa 24,24 %. - Foto: Investing.com

“El mercado concluyó que tal vez no superamos el trance, pero las cosas mejoran”, destacó Patrick O’Hare, de Briefing.com, para quien los inversores “apreciaron” que el apoyo a First Republic viniera del sector privado.

Wall Street “espera que lo peor haya quedado atrás”, añadió Maris Ogg, de Tower Bridge Advisors. “Si se retira de las hipótesis las quiebras de First Republic y Credit Suisse, eso calma a la gente”, sostuvo. First Republic ganó 9,98 % al cierre luego de perder casi 36 % al inicio de la jornada.

Muchos bancos regionales recuperaron terreno, como Western Alliance (+14,10 %), Bank of Hawaii (+10,67 %) o Valley National (+8,30 %). Y los grandes bancos también cerraron en positivo, como Bank of America (+3,46 %) o Wells Fargo (+3,84 %), ambos parte del grupo de rescate de First Republic.

El apetito por el riesgo pareció volver, y favoreció al sector tecnológico, con ganancias para Microsoft (+4,05 %), Alphabet (+4,68 %) y Amazon (+3,99 %), que impulsaron al Nasdaq, que lleva cuatro sesiones en positivo a pesar de las turbulencias.

Entre tanto, las bolsas europeas recuperaron este jueves buena parte de las pérdidas registradas el miércoles, impulsadas por las declaraciones del Banco Central Europeo (BCE) sobre la resiliencia del sector bancario vapuleado en las últimas sesiones. La Bolsa de París ganó 2,03%, la de Fráncfort 1,57 %, Madrid 1,5 %, Milán 1,38 % y Londres 0,89 %.

El miércoles, París, Fráncfort y Londres habían caído más de 3 % y Milán y Madrid más de 4 %. El banco Credit Suisse, en el centro de la tormenta esta semana, tuvo un repunte de 19,5%, tras haberse hundido 24,4 % el miércoles.

El Banco Central Europeo (BCE) volvió a aumentar este jueves sus principales tipos de interés en 0,50 puntos porcentuales, para combatir la inflación. - Foto: Investing.com

El Banco Central Europeo (BCE) volvió a aumentar este jueves sus principales tipos de interés en 0,50 puntos porcentuales, para combatir la inflación, juzgando que los bancos de la zona euro son sólidos y “resilientes” pese a las turbulencias que afectan al sector.

Sin embargo, los guardianes del euro se mostraron prudentes y no aludieron, como habían hecho hasta ahora, a la necesidad de seguir aumentando tasas de forma “significativa”.

El BCE está inmerso desde el pasado verano boreal en una política de subida de tasas sin precedentes, pero desde la semana pasada surgieron dudas sobre su determinación a mantenerla debido a la quiebra del banco estadounidense Silicon Valley Bank (SVB) y otras dos entidades del sector en Estados Unidos, así como las preocupaciones por la situación del Credit Suisse.

Once bancos de Estados Unidos, entre ellos Bank of America, Citigroup y JPMorgan, aceptaron colocar 30.000 millones de dólares en depósitos en First Republic, señal de su “confianza en el sistema bancario” del país, según un comunicado conjunto. - Foto: Investing.com

Los mercados no descartaban la posibilidad de una subida de 0,25 porcentuales, menor de la inicialmente prevista y anunciada el mes pasado por el propio instituto emisor. Ahora, los tipos de interés del BCE se sitúan en una horquilla de 3 % a 3,75 %, nivel máximo desde octubre de 2008.

*Con información de AFP.