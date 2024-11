“Gobierno tiene grandes metas que no está cumpliendo y faltan 22 meses para ejecutar el plan de desarrollo”: presidenta del Grupo Aval

En medio del debate que se enciende en el Congreso de Camacol, alrededor de la reducción de los subsidios de vivienda que ya no serán 50.000, sino alrededor de 29.000 (presupuesto 2025), se refirió con énfasis la presidenta del Grupo Aval, María Lorena Gutiérrez, quien, además, cerró su intervención con un mensaje contundente: “Dejemos de ser tan presidenciables”.

Gutiérrez enfatizó en que el discurso se sigue centrando en lo mismo: en si hay o no subsidios, alrededor de lo cual dijo que “ es bueno que haya más subsidios, pero también, que exista la necesaria ejecución”.

En 2024 también hubo freno con los subsidios, debido a un cambio en la metodología que llevó a que no se asignaran muchos.

Si bien la presidenta del Grupo Aval manifestó que no habrá duda del alto efecto que tendrá el hecho de que en el presupuesto del año entrante no esté contemplada la plata para subsidiar la compra de vivienda, por lo que llamó la atención en el hecho de que el gobierno presentara grandes metas que “hasta ahora no está cumpliendo en su totalidad y ya faltan solo 22 meses para que se ejecute del todo el Plan de Desarrollo que se propuso”.