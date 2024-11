Hospitales y clínicas piden salvavidas para atender crisis financiera

Al respecto, señalan que las medidas adoptadas por el Gobierno para liberar recursos y pagar deudas a los hospitales y clínicas no han tenido la eficacia esperada por lo que hicieron un llamado a que su aplicación sea obligatoria.

En la misiva, la asociación señala que, aunque se han tomado las medidas para responder a la crisis, debido a la baja ocupación actual, al no pago de cartera antigua, el envejecimiento de la cartera corriente y las deudas de las EPS liquidadas, se ha acelerado la crisis financiera de los hospitales y clínicas en todo el país

“Ya no es momento de seguir esperando que las EPS se acojan voluntariamente, pues de no hacerse obligatorio, dichas medidas serán meras expectativas y no una realidad de ingreso para las IPS públicas y privadas del país”, señaló Juan Carlos Giraldo, director de la ACHC.

En la carta, el gremio hospitalario no solo solicitó al Gobierno establecer medidas extraordinarias para mitigar la crisis financiera que se avecina sino que insistió en la necesidad de estructurar mecanismos que, a través de diversas fuentes como la UPC, subsidio a la oferta o el FOME, remuneren la capacidad que han dispuesto las IPS para atender la pandemia y que no está siendo utilizada.

Esto, explican, les permitiría tener un ingreso para cumplir sus obligaciones y garantizar su subsistencia.