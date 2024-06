Impuesto predial en Colombia: el 90 % de los predios paga $30.000. Director del Igac, en entrevista con SEMANA

Y ya no están comprando solo casas, también propiedad horizontal para construir más propiedad horizontal, aprovechando la norma urbana que permite pasar de 5 o 6 pisos, a 20, y además construyen apartamentos más pequeños, de 30 o 40 metros, lo que multiplica las unidades prediales.

G.M. : En el caso de San Carlos pasaron 30 años. Eso no puede seguir pasando. Por eso es tan importante hacer el catastro. Y más aún, hacer sostenible la actualización, con tecnología, como imágenes satelitales y otras ayudas, para poder establecer cómo están cambiando los predios. Ya se está haciendo en el 80 % de los casos.

Fincas de recreo pagan prediales ridículos

SEMANA. No será tarea fácil porque la actualización del catastro se relaciona siempre con el cobro del predial y es lo que genera resistencia.

G.M. Empezamos en el 9 y ya vamos en el 14 % del territorio. Le explico lo relacionado con la meta, que es en área. Si el país busca actualizar el 70 % y son 114 millones de hectáreas, habría que llegar a 80 millones de hectáreas. Cuando hablamos de municipios, el 9 % que recibimos eran 82 y el 70 % son 660 municipios. Hoy llevamos 141. En la primera mitad de este año ya tenemos abiertos registros de 26 millones de hectáreas adicionales y para el segundo semestre, el equivalente a casi 20 millones adicionales. Es decir, este año vamos a estar actualizando cerca de 50 millones de hectáreas en todo el territorio nacional. Faltarían alrededor de 21 millones que son las que se tendrían que hacer en el último año de este Gobierno, que, en tiempo, son solo 7 meses. Es una tarea compleja, pero lo clave, es que no se vuelva a desactualizar porque el país no tiene 4 billones de pesos para volverlo a actualizar y no tendría sentido.