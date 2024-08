Las fintech están en auge en el país: advertencias legales sobre su falta de regulación

Felipe Alarcón, socio de Dentons Cárdenas & Cárdenas, recalca que “en Colombia no se han promulgado leyes fintech específicas, sino que se ha basado la regulación de esta actividad en un enfoque funcional basado en el principio de proporcionalidad, donde para una misma actividad hay una misma regulación financiera teniendo en cuenta las particularidades de cada actor, sin importar si un actor en particular tiene un componente tecnológico o no”.

Para otros analistas hay problemas que surgen en la regulación. Según el doctor en Derecho Jaime Cubides-Cárdenas, de la Fundación Universitaria San Mateo, hay una mal llamada Ley de Comercio Electrónico en Colombia. “ El problema que surge frente al desarrollo de las fintech radica en el fenómeno dado como consecuencia de los procesos de hiperregularización en el campo legal colombiano, ya que si bien es cierto existe un marco normativo regulatorio en la materia, todavía no existe unificación conceptual a nivel legal, doctrinal y jurisprudencial”, dijo.

Las afectaciones en materia legal.

Al examinar cómo afectan las regulaciones locales el desarrollo y la innovación de las fintech en Colombia, hay varios puntos de vista . Para Julián Aguirre, director de la práctica fintech de Posse Herrera Ruiz, las regulaciones locales no han logrado construir espacios de prueba en los mercados regulados que permitan el ingreso de nuevas formas de hacer negocios. Dice Aguirre que “esto es especialmente notorio, en los mercados de servicios públicos domiciliarios, de transporte, de educación, farmacéuticos, de alimentos de consumo masivo y de biotecnología”.

“Igualmente, la vocación permanente del clima de negocios local hacia industrias extractivas, la constante generación de costos operacionales por la vía de las relaciones laborales, de cumplimiento regulatorio y de tasas efectivas de tributación, limitan la inversión en compañías que, por su ciclo de negocio, enfrentan un tratamiento que no se compadece con la búsqueda del quid de mercado”, afirma Aguirre.

Moreno es enfática en sus planteamientos al decir que sí hay afectaciones en materia legal para las fintech. “El cumplimiento de normas les exige a las fintech invertir recursos que de otra manera podrían ser destinados al desarrollo de su negocio y no necesariamente a la implementación de muchas exigencias legales que en ciertas ocasiones dependiendo de la etapa en la que se encuentren, no son tan necesarias”.

Hacia un mercado regulado

Otro camino son las medidas regulatorias. Analistas señalan que Colombia ha venido implementando espacios controlados de pruebas sectoriales y generales, y ese avance es importante. Falta que el mercado se decida a usarlos y que las autoridades encargadas de ellos los abracen con entusiasmo y los complementen para que no se limiten a los requisitos de acceso al mercado, sino a todo el entorno legal propio de los negocios innovadores.

Dice Moreno que “la implementación del open banking está acelerando la adopción de modelos de Banking as a Service (BaaS), donde a través de la normalización del uso de la Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) se habilita la comercialización de plataformas financieras en formato de servicio, transformando las necesidades de fuertes inversiones en tecnología (Capex) en gastos operativos recurrentes (Opex)”.

Blockchain y criptomonedas

Colombia, comenta Aguirre, como ocurre en casi todo el mundo, no cuenta con mecanismos explícitos que faciliten la resolución de controversias que implican estas tecnologías. “En esa medida, son particularmente sensibles las controversias que involucran partes que no son residentes y que generan conflictos de ley aplicable, y también lo es la regulación sobre la forma como la información que reposa en estas bases de datos distribuidas puede aportarse como prueba a procesos judiciales”.

Cubides afirma que el uso de tecnología blockchain en Colombia tiene varios problemas en cuanto a su planteamiento y desarrollo. Aunado a ello, el Consejo de Estado, en ponencia única sobre el tema, no permitió su uso, ya que no tiene una medida segura toda vez que los bienes no tienen la suficiencia frente a su protección.