Las luces y sombras de una inflación que viene en descenso. Las mayores preocupaciones son la situación fiscal y los arriendos

Para César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, con relación a los resultados de la inflación de septiembre, ya habían anticipado que el paro camionero no tendría un mayor impacto, las cifras estuvieron de acuerdo con sus previsiones y no iba a revertir la tendencia de desaceleración de la inflación.

En el frente de la inflación, Pérez afirma que los componentes atados a los servicios y que dependen de indexación, tienen un comportamiento que no es tan favorable. “Ahí en particular me refiero a los arrendamientos, que con una variación de casi 0,6 % en el mes refleja una indexación cercana al 80 %. Normalmente esa indexación suele ser más del 60 o del 70 %, pero en agosto fue el 90 % y en septiembre el 80 %, entonces es una indexación alta. Eso significa que se está transmitiendo más inflación del pasado a los arrendamientos de lo que uno normalmente esperaría. Por ahí, las noticias no son tan buenas”.