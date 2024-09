Para lo que falta del año, el Gobierno espera una reducción más rápida de las tasas de interés del Banco de la República

Consideró que frente a lo que pasó con la inflación de agosto, que terminó en cero, “abrió el ambiente” para una reducción de esos niveles, que serían mayores a las que ha hecho la junta. Sin embargo, se anticipó en que cree que en la junta se planteará la preocupación de los tres días de paro camionero en el mes de septiembre y el impacto que pueda tener. “Pero como eso se resolvió tan rápidamente y el mercado se normalizó, esa fue una inflación temporal que debió haberse ajustado al final. Yo espero que realmente la inflación de septiembre no sea disparada”, agregó. Y frente al incremento de 400 pesos en el diésel, dijo que eso representa un aumento en la inflación de 0,05 puntos y cuando se estimaba aumentar 1.904 pesos, la expectativa era un incremento de 0,30, no 0.50, sino 0.05. De hecho, en 1904 tenía una proyección de que la inflación podía subir 0.30.

Precisamente, ante el incremento del diésel, Bonilla afirmó que “tarde o temprano hay que ir cerrando la brecha como se cerró la de la gasolina”. Explicó que el proceso de gradualidad es de qué manera se hace. “Lo que pasa es que los gremios del transporte con quienes se estuvo hablando durante tantos meses siempre dijeron que no podía ser al mismo estilo de la gasolina porque no podían ajustar los fletes. Las bases camioneras dijeron vamos haciéndolo poco a poco y vamos mirando qué pasa con los fletes”, añadió.

En el tema de la discusión del presupuesto en el Congreso, el ministro Bonilla advirtió que sigue la discusión con las comisiones económicas, pero por el lado del gasto. “La discusión siempre estuvo en el lado del ingreso que faltaban 12 billones y entonces decían recorten porque no está todo financiado. Entonces señalamos que para eso está el proyecto de ley de financiamiento, hay que discutirlo. Ahora que se está revisando por el lado del gasto nos encontramos una curiosidad. Los congresistas no quieren bajar, por supuesto, quieren subirlo.

Y entonces se están planteando propuestas, están radicadas más de 250 propuestas. Quieren una inversión que no sea de 82 billones, sino de 152 billones, ¿de dónde saco los 70 billones adicionales? Entonces, poco a poco han ido entendiendo que el presupuesto no puede pasar del umbral de 523 billones y que, si acaso podemos hacer algunos ajustes entre entidades, pero no más”.