Lluvias en Bogotá: ¿su seguro de carro cubre daños por inundaciones? Todo lo que los conductores deben saber

Durante los últimos días, Colombia ha enfrentado una fuerte temporada invernal. Las lluvias no han parado en varias zonas del país y la capital colombiana ha sido una de las más afectadas por esa situación. Durante la semana pasada, la Autopista Norte, una de las entradas más concurridas de la ciudad, presentó una grave inundación que dejó como resultado varias emergencias y automotores averiados por el alto nivel del agua.

El agua es uno de los principales enemigos de los componentes de los automotores. Aunque estos pueden utilizarse bajo la lluvia, lo cierto es que sus partes no pueden entrar en contacto permanente con el agua directamente y tampoco pueden sobrevivir a caudales elevados. Fueron cientos de conductores afectados, los que ahora no saben qué hacer con su carro.

Ante este panorama, son muchos los que se preguntan qué deberían hacer si se llegan a enfrentar a una situación como esta. Quienes tienen seguro todo riesgo se relajan pensando que este les va a costear los daños . Sin embargo, esto depende directamente del tipo de póliza o empresa, pues no todas cubren los daños provocados por desastres naturales.

Los expertos recomiendan que antes de que usted adquiera la póliza, primero revise cuáles son sus coberturas y cuáles son las excepciones que se hacen. Si no le cubren desastres naturales, es probable que no le puedan ayudar en caso de que su carro se inunde.

Lo primero que deberá hacer es consultar los documentos que le fueron entregados a la hora de comprar su póliza de seguro todo riesgo. Con esta podrá evidenciar cuál es la cobertura que tiene el seguro frente a los siniestros. Es importante que no se confíe si usted cuenta con la cobertura o el paquete más completo que ofrece la aseguradora, pues en algunos casos, la política de la empresa no permite cobijar daños por desastres naturales, por lo que no tendrá validez este hecho así usted tenga el paquete más completo.