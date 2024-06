MinHacienda, parapetando las cuentas públicas, destapará realidades en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, ¿de qué se trata?

Ojo al déficit fiscal

Aunque el Marco Fiscal traerá proyecciones de crecimiento económico, inflación, tasa de cambio, ingresos, gastos, déficit fiscal y deuda pública, los ojos de los expertos estarán puestos sobre un dato en particular: ¿de cuánto será el déficit fiscal al que se comprometerá el Gobierno para no sobrepasar la ley de regla fiscal?

Que el gobierno se sincere

Esto impacta a aquellas partidas de apropiaciones que a la fecha no tienen Certificados de Disponibilidad Presupuestal expedidos, pero no a los procesos contractuales en curso. Desde la Cartera de Hacienda explicaron que esta decisión no afecta el normal funcionamiento del Estado y que quedan a la espera de que las condiciones del recaudo mejoren para el segundo semestre de 2024 y así poder liberar recursos paulatinamente para las apropiaciones bloqueadas.