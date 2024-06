“Nuestra juventud hereda algo muy peligroso”: la advertencia de José Manuel Restrepo por aprobación de la reforma pensional

De hecho, Sintracolpen, el sindicato de trabajadores de Colpensiones, se ha hablado de la incapacidad que tendría la entidad para administrar estos recursos. Hace algunos días, el presidente de ese sindicato aseguró a SEMANA que si no se solucionan los problemas de capacidad tecnológica y personal, sería muy difícil implementar la reforma tal y como está escrita.

“Tristemente, esta reforma pensional supone la necesidad de otra reforma pensional para que la juventud no herede un serio problema de insostenibilidad fiscal”, sentenció en uno de sus post.

Restrepo aseguró que pese a que el proyecto ya tenía varias cosas malas, otro hecho que restó confianza fue que la Cámara no debatió el texto analizado anteriormente por el Senado. Esto provocó que no se introdujeran los cambios que necesitaba esa propuesta de reforma pensional.

“Pues amigos, la mala noticia es que lo que quedó de verdad es muy peligroso para el país. Es cierto que se incorpora el beneficio para los adultos mayores, que como lo he dicho varias veces, no necesita reforma pensional. Es cierto que se evita en parte la competencia malsana entre AFPs y Colpensiones y es cierto que se atacan esas megapensiones, eso es verdad y eso es positivo”, sentenció el exministro.

¿Qué es lo malo de la reforma pensional?

De acuerdo con Restrepo, lo que él califica como peligroso, es que, no hubo ninguna modificación frente a los regímenes especiales y se mantuvo ese régimen semicontributivo que no motiva el ahorro. A diferencia de lo que sucedía hasta hoy, los usuarios que cotizaron parcialmente, no recibirán la devolución ni de ahorros ni de intereses.