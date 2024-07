Se alinean todos los astros para la recuperación del sector de vivienda. Esta es la apuesta de Amarilo

Llegar a ser la empresa constructora más grande en 2023 es el resultado de una de las principales apuestas de Amarilo al construir ‘Ciudad dentro de la ciudad’, una idea que comenzó hace 32 años y la consolida en el sector constructor colombiano, en medio de un complejo año en el que no hubo un buen desempeño. Sin embargo, se espera que en 2024 tome un nuevo aire y la vivienda vuelva a su papel protagónico como una de las principales locomotoras de desarrollo del país.

La reducción en las tasas de interés, la caída en la inflación, el ahorro de los colombianos –que se fortaleció durante la pandemia–, 50.000 subsidios de vivienda concedidos al año, más una serie de propuestas de reactivación entre el gremio y el Gobierno, plantean un nuevo escenario para la construcción y venta de vivienda en Colombia, tanto la vivienda de interés social (VIS) como la No VIS.

Capotear seis crisis del sector constructor deja grandes enseñanzas. Son ciclos, que antes eran más pronunciados, recuerda Moreno. En Colombia, afirma, el sector sufrió entre las décadas de los setenta y ochenta varias crisis por las altas tasas de interés e inflaciones. “El esquema era que un constructor compraba un terreno, construía y después vendía. ¿Qué producía eso? Que cuando había demanda, funcionaba y estaba bien; pero cuando no, se generaban inventarios. Entonces, se daban ciclos de cinco años hacia arriba, después para abajo, después para arriba…”. En 1982 vivió la gran crisis de la construcción colombiana, y en Estados Unidos la crisis de los savings , con inflaciones del 18 %, tasas de interés del 20 %. “Fue una época en la que aprendí mucho”.

En efecto, aprendió que primero hay que vender y después construir. Los bancos también aprendieron y se volvieron más rigurosos “en que si no hay puntos de equilibrio, no hay crédito, los compradores también. Para los compradores es una tranquilidad poner sus recursos en una fiducia; si no hay punto de equilibrio, les devuelven sus recursos”, y de ahí nació una política que le dio paso a la VIS.