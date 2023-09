Panela ve impulso en los mercados extranjeros: aumenta su demanda

La panela es uno de los productos más insignias de Colombia. Sus propiedades y formas de endulzante más naturales han hecho que este derivado de la caña de azúcar sea un apetecido manjar en el exterior. De ahí que su crecimiento en los mercados internacionales esté en auge . La noticia no es de extrañar, teniendo en cuenta que Colombia es el segundo mayor productor mundial de panela .

La formalización de este modelo han hecho que la panela llegue a mercados internacionales, como España y Estados Unidos. Durante 2022, las exportaciones colombianas de panela alcanzaron un valor de US$ 15,5 millones, con una tasa crecimiento del 7,7% en el periodo comprendido entre 2018 y 2022 . De igual forma, se situaron 27 países como destino de exportación de más de 70 empresas exportadoras.

Los países que están entre los principales importadores de panela son Irán, el cual sumó importaciones por US$ 2.084 millones, con un crecimiento del 17,2 % respecto a 2020 y representó el 26% del total. Seguido está Arabia Saudita con US$ 462,7 millones (22%), Uzbekistán con US$319,6 millones (15%), Emiratos Árabes Unidos con US$276,5 millones (13%), y Sudáfrica con US$207,4 millones (10%). Así lo reveló el reporte reciente de Trademap, en comparación con el período 2021, en el cual las importaciones mundiales de panela alcanzaron un valor de US$ 2.084 millones.