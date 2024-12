Alpina se le mete al rancho al ‘Ensure’. Entró a jugar duro en los suplementos nutricionales

E.F.: Por la inflación y el dólar que ha estado más estable, este año efectivamente los precios no han cambiado mucho, además a medida que sube el salario, pero no los precios, se recupera un poco la capacidad adquisitiva y eso también promueve que la gente vuelva a sus mismos hábitos de consumo.

E.F.: Más allá del impacto en las operaciones, el racionamiento es duro para productos como los nuestros, que son perecederos. Cuando la luz se va, no hay refrigeración y eso afecta a toda la cadena. La gente no compra tanto porque los productos se les pueden dañar. Para nosotros en términos de las plantas es más manejable porque tenemos varias formas diferentes de generar energía, además tenemos unos productos que requieren menos refrigeración porque son larga vida.

E.F.: En Colombia nuestro ganado, en la gran mayoría de los casos, no está en establo sino suelto comiendo pasto y eso se acerca muchísimo a lo que se considera leche orgánica, por ende, no se justifica vender leche acá con esas características. En Estados Unidos hay gran diferencia en la dieta de las vacas, por eso la orgánica se considera con valor agregado. Además, hay una certificación del Departamento de Agricultura que no solamente ve qué come la vaca, sino cuántas horas está suelta al día o qué medicamentos se le administran.