Aprobado en tercer debate proyecto para frenar abusos con compras electrónicas

Pasó rápido

Es por eso que la iniciativa “busca eliminar los vacíos que tiene actualmente en el Estatuto del consumidor, lo cual impide proteger integralmente a los consumidores en línea, sino además crear herramientas jurídicas que protejan a los compradores de problemas como: alteración de precios, bienes o servicios no entregados o no prestados, entrega de producto que no corresponden al comprado, garantías no reconocidas, la no a devolución de dinero, que se exceda el tiempo de entrega, entre otros”.