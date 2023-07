100 empresas / Inversión

Descubra por qué Renault tiene más participación de mercado en Colombia que en Francia

Esta automotriz es la número uno en ventas en Colombia, pero eso no la vuelve inmune a la caída del mercado de vehículos en el país. Alista su planta de Envigado para producir un nuevo modelo, pero aún no tiene planeado ensamblar eléctricos. No prevén bajas en los precios de los carros.