Se complicaría comprar carros eléctricos en Colombia: proyecto pondría en la cuerda floja la transición energética

- Foto: dpa/picture alliance via Getty I

La transición energética ha sido una de las banderas del Gobierno Petro desde que empezó a hacer campaña. Su deseo de convertir a Colombia en un país que funcione con energías limpias y no con hidrocarburos ha causado diferentes polémicas.

De hecho, esta es una de las propuestas que más miedo ha causado entre los diferentes sectores de hidrocarburos, por la posibilidad de cancelar los contratos petroleros y de exploración de gas en Colombia, lo que acabaría eventualmente con la soberanía energética del país y, según expertos, haría mucho más difícil la transición.

Recientemente, el Gobierno fue criticado por la propuesta incluida en el Plan Nacional de Desarrollo que buscaba aumentar los impuestos a las energías limpias, más específicamente una reducción de los incentivos tributarios, pasando de cobrar el 1% a cobrar el 6% de impuestos.

Ahora una nueva medida produciría un aumento en el costo de los carros eléctricos, lo que significaría un mayor reto para migrar a energías no convencionales.

Un proyecto presentado ante el Congreso afectaría la compra de carros eléctricos en el país. - Foto: AP

Andemos lanza alerta por beneficio que eliminarían para carros eléctricos

La Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos) aseguró que desde hace algunos días se publicó un proyecto de decreto por el cual se modifica parcialmente el arancel de aduanas y se impone un nuevo contingente arancelario para la importación de automotores. Es decir, se definen unas cantidades máximas a importar de determinadas mercancías.

Este proyecto buscaría fortalecer la industria automotriz nacional, pero uno de los artículos afectaría la compra de carros eléctricos en el país.

Se trata del artículo de derogatorias del proyecto, que busca botar los beneficios que otorga actualmente el decreto 2051 de 2019, que precisa la libre importación de vehículos eléctricos de países con los que Colombia no tiene acuerdo, como China y Japón.

“Andemos considera que no se debe comprometer los avances alcanzados de transición energética del sector, en donde Colombia se ha convertido en un referente regional gracias a la política de incentivos a los vehículos híbridos y eléctricos. No obstante estos importantes logros, la penetración de vehículos híbridos y eléctricos no alcanza el 1% de la flota vehicular del país”, comentó la entidad.

Además, precisó que esta decisión afectaría enormemente la oferta de vehículos eléctricos en Colombia, que es bastante limitada y quedaría aún más estrecha. Esto reduciría las opciones de los consumidores colombianos para abandonar su carro a combustión con gasolina y comprar uno nuevo con energías limpias.

“La restricción de beneficios a los importadores de vehículos eléctricos para fortalecer la industria nacional que solo fabrica vehículos de combustión no parece ser una medida coherente con la transición energética que pretende hacer el Gobierno nacional, tal como se indica en el Plan Nacional de Desarrollo Ley 2294 de 2023″, agrega el comunicado.

Además, el presidente de Andemos, Oliverio García, asegura que “la transición energética es un proceso complejo que requiere una estrategia integral y coordinada entre diferentes ministerios y actores.”

La adquisición de un vehículo eléctrico puede ser una alternativa a la que las personas podrían recurrir para ahorrar. - Foto: Getty Images

Este es el carro eléctrico que se puede comprar por cerca de $4,6 millones

Con el avance de la tecnología, cada vez toman más relevancia los vehículos eléctricos en las carreteras, debido al incremento en el precio de los combustibles y a los beneficios para el medioambiente.

Así las cosas, la adquisición de un vehículo eléctrico puede ser una alternativa a la que las personas podrían recurrir para ahorrar en costos a mediano y largo plazo. Esto porque, según expertos en esta materia, se genera un ahorro específicamente en el consumo de energía, ya que su precio está muy por debajo del que tiene la gasolina, pues se puede cargar en casa.

Por esta razón, se viralizó en redes sociales un automóvil eléctrico que es considerado uno de los más económicos en el mundo, que se puede comprar por internet y llega a la puerta de la casa del comprador.

Los carros eléctricos son una buena opción para quienes desean migrar a energías limpias. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Se trata del ‘jeep eléctrico’ de ChanglI, que es uno de los mayores fabricantes de triciclos eléctricos en China, y según las especificaciones del vehículo, alcanza los 30 kilómetros por hora y una carga le sirve para andar 50 kilómetros.

Adicionalmente, tiene como ventaja que su batería se puede cargar en cualquier enchufe de pared.