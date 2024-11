Empresas deben pagar seguridad social de trabajadores por prestación de servicios desde el 1 de julio del 2025

Uno de los impactos más beneficiosos para los empleados es el referente a los que laboran en una empresa bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios. Tenga en cuenta que actualmente el panorama es un poco más difícil para los trabajadores pues de acuerdo con lo reglamentado en la Ley 100 de 1993, los trabajadores independientes vinculados a una empresa con un contrato de prestación de servicios son los únicos responsables de realizar su propio pago a esta prestación, por lo que termina dependiendo de ellos si se garantizan este derecho o no.

Sin embargo, esto cambiará con la nueva norma, pues ahora las empresas serán las responsables, no solo de realizar el pago al sistema de seguridad social de los trabajadores con contratos directos, sino también el pago a los trabajadores independientes y trasladar dichos pagos al sistema de seguridad social.

Reforma pensional tambalea y estos son los argumentos que podrían revocarla

“Se estima que se incentivó el trámite célere de la iniciativa con base en móviles y conductas que desconocen el funcionamiento del sistema democrático, ya que se alentó a la Plenaria de la Cámara de Representantes para que votara en bloque el texto aprobado por el Senado de la República, a efectos de: no discutir las múltiples proposiciones presentadas por la oposición en contravía del pluralismo político, y no desarrollar la etapa de conciliación, desconociendo el procedimiento establecido en la Carta Política para la armonización de las diferencias de los textos aprobados por las cámaras, las cuales no resultan extrañas en los modelos bicamerales”, advierte el concepto de la Procuraduría.