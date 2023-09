Los cambios en pensiones vendrían con varios riesgos legales

Desde 1993, cuando el Gobierno del presidente Cesar Gaviria puso en marcha la reforma pensional que creó las administradoras de los fondos privados de pensiones, que entraban a competir con el Instituto de los Seguros Sociales (hoy Colpensiones) , no se había discutido un proyecto con cambios tan profundos al sistema como el que se tramita en el Congreso.

La iniciativa pasó su primer debate en la Comisión Séptima del Senado y se alista para ser discutida en la plenaria de dicha corporación. Al presentar el proyecto, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, afirmó que este era un nuevo modelo de protección para la vejez , en un país donde solo uno de cada cuatro trabajadores puede disfrutar de una pensión al finalizar su vida laboral, porque no alcanzaron a cotizar lo suficiente.

La reforma, que tiene 94 artículos, mantiene el régimen de prima media, administrado por Colpensiones, y el de ahorro individual, a cargo de las administradoras de fondos privados. Para evitar que sigan compitiendo entre sí y en condiciones desiguales, como quedó establecido en la Ley 100, se propone un esquema de pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro individual. No se tocaron las edades de jubilación (57 años para las mujeres y 62 para los hombres), ni las cotizaciones, ni la tasa de reemplazo del régimen de prima media.

¿Avalancha de demandas?

La reforma pensional tendrá impactos fiscales y legales por el traslado masivo de los fondos privados a Colpensiones de todos sus afiliados, en los privados solo permanecerían aquellos que devenguen más de salarios mínimos, en cuyo caso quedarían en los dos sistemas. No se descarta que quienes van a perder privilegios, los que tienen salarios altos y que no recibirán los subsidios de la entidad estatal, realicen acciones legales y demandas, como las que han presentado quienes no cambiaron a tiempo de un régimen a otro, especialmente de ahorro individual al de prima media, y que esperan obtener una pensión mayor.