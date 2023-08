La dura advertencia del presidente de Colpensiones con la reforma pensional

Dussán Calderón dejó claro que el Gobierno no buscará la concertación de la reforma, a pesar de las recomendaciones de gremios y analistas.

Además, subrayó que el propósito central de la reforma es garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a una pensión digna y que, de aprobarse, el nuevo sistema estaría operativo a partir de enero de 2024. También advirtió sobre la problemática de 15 millones de colombianos registrados en algún fondo, pero que no cuentan con una pensión asegurada.

No obstante, Dussán Calderón fue enfático en que estas recomendaciones no serán consideradas y que el umbral de 3 salarios mínimos se mantendrá en la reforma. El presidente de Colpensiones señaló que los empresarios no están en lo correcto y reiteró el compromiso del Gobierno de cambiar la orientación de la política en el país.