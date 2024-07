Reducción de jornada laboral: Decathlon es el primer retail en disminuirla a 40 horas; ¿qué impacto tiene en la productividad?

Sin embargo, las empresas tienen la autonomía de reducirlas tan pronto se cumplan los plazos, adelantar la modificación o hacer cambios, siempre y cuando no afecten el salario ni las jornadas del colaborador.

Barrios enfatizó en que esta reducción no afecta negativamente a los empleados, ya que no implica una disminución de los salarios ni de los beneficios. “La reducción a 40 horas no significa un recorte en el pago a los trabajadores. La iniciativa propone que se trabaje un menor número de horas, pero con el mismo sueldo”, explicó Barrios.