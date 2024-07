RIP S.A. Parte II

El anuncio de la firma del convenio interadministrativo entre la Dian y la Superintendencia de Sociedades ahonda aún más un camino ya pedregoso hacia la desnaturalización de la SA. Lo digo no por otra razón que la tendencia reciente que he visto de la Superintendencia de Sociedades de encaminar cada vez más sus investigaciones sobre procesos de determinación de la situación de control y grupo empresarial a que el resultado final sea reportar al último beneficiario real persona natural, sin consideración en algunas ocasiones, de si realmente es el controlante o no. Algunas veces la Superintendencia prefiere de una vez llegar a las personas naturales arriba de la cadena societaria que bien pueden ser los últimos beneficiarios reales pero que no necesariamente en todos los casos son los controlantes efectivos y quienes toman las decisiones al interior de ciertas estructuras societarias.