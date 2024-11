Utilidad neta de Ecopetrol cae 28,3% en el tercer trimestre, frente a igual periodo del año pasado

La caída de las utilidades de Ecopetrol continúa y no deja de causar preocupación, pues de esta empresa depende una buena parte de los ingresos públicos del país.

‘No se detiene la actividad exploratoria’

Aunque en el país no cesan las críticas por la decisión del gobierno de no firmar nuevos contratos de exploración, Roa enfatizó en que no se ha tenido la actividad y que, en este año, se pensaba en la perforación de 15 pozos, pero finalmente se abordarán 16 y, hasta el momento, de 10 perforados, 5 han resultado exitosos.