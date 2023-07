Viajar y conocer, una tendencia que dejó la pandemia y que ha sido aprovechada por Despegar

Las agencias de viaje no escaparon a esta predicción; sin embargo, en contraste con sus colegas del transporte –que todavía no han logrado resolver sus discrepancias con las plataformas–, en este caso el tema ha sido colaborativo y entre todos han trabajado para el desarrollo del sector.

Inés Hochstadter, country manager de Despegar para Colombia, Perú y Ecuador, explica que ellos en realidad son una “empresa de tecnología enfocada en turismo” y que su meta es que todo lo relacionado con su negocio esté a un solo clic dentro de su página web o de su aplicación . Además, aunque empezaron como una agencia de viajes online, hoy tienen ocho marcas regionales, venta presencial y su propio call center. El resultado es que casi el 65 por ciento de las búsquedas de viajes en el país, no necesariamente las compras, son por su aplicación.

Despegar inició operaciones en 2000, un año después de su fundación, pero en el país fue creciendo poco a poco a medida que los colombianos aprendían a buscar, y principalmente a confiar, en las agencias de viaje virtuales. “Al principio en Colombia fue duro y en Perú pasó algo similar, no solo porque el consumidor estaba acostumbrado al mundo presencia l, sino también porque fue necesario trabajar con las aerolíneas, los hoteles y los paquetes turísticos. Despegar nació en Argentina y allí fue un poco más rápido, pero acá, paso a paso, nos fuimos ganando la confianza de la gente; asegurando que el proceso funcione desde el momento en que dicen ‘me quiero ir de viaje’ hasta que regresan a su casa y empieza a planear el siguiente viaje”, dice Hochstadter, quien está establecida en Perú.

Tras las cuarentenas

Hochstadter precisa que, durante la pandemia, Colombia fue uno de los países que más rápido se recuperaron, apalancado principalmente por su mercado doméstico, pues, a diferencia de naciones vecinas, los aeropuertos no se cerraron por tanto tiempo . “Eso nos permitió terminar 2022 con cifras superiores a las de prepandemia. Si bien la inflación en algún momento frenó un poco, la verdad es que seguimos vendiendo muy bien. Y el efecto pospandemia ha hecho que todo el mundo quiera viajar, con la ventaja de que cada vez los viajes son más accesibles y eso se ha logrado con tecnología”, insiste esta ejecutiva.

Despegar está inscrita en la Bolsa de Nueva York desde 2017 y por eso no presenta resultados por países, sino consolidados. En los primeros tres meses de este año, sus ingresos totales aumentaron 41 por ciento anual a 158,7 millones de dólares, alcanzando un nivel trimestral récord.

“El año 2023 viene muy bien. Hoy somos más rentables de lo que éramos en 2019, ya no solamente tenemos una única compañía, sino que hemos adquirido siete, tres de ellas en Brasil y una en México, que es Hoteldo, una plataforma de reservas online para el mercado B2B en Latinoamérica, es decir, para atender a otras agencias de viajes. Desde el primer trimestre de 2018 no dábamos un Ebitda tan alto, no solo en Colombia, sino en toda nuestra operación (fue de 17,3 millones de dólares entre enero y marzo).