Lanzan línea de préstamo para reportados en Datacrédito; así se pueden pedir hasta $1.400.000

Tener un reporte negativo en Datacrédito puede ser una condena para muchos usuarios del crédito, que ante la incapacidad de pagar cuotas, entraron en mora y afectan su perfil.

Aunque un reporte negativo no es un hecho determinante para el resto de su futuro financiero, sí es una mancha que puede retrasar su crecimiento. Esto debido a que las entidades financieras serán mucho más cuidadosas al ofrecerle productos crediticios.

Pese a ello, desde hace algunos años se han venido haciendo esfuerzos desde el sector bancario, para que el reporte no sea un limitante para quienes desean volver a acceder al crédito. Recientemente, se conoció una nueva línea para los deudores.

Un reporte negativo en centrales de riesgo puede condenar sus planes de por vida. - Foto: Suministrada por DataCrédito Experian

Así puede pedir un préstamo con un reporte negativo en Datacrédito

La línea de crédito llamada ‘Volver a creer’, lanzada por Mibanco, del grupo Credicoorp, es un programa para evitar el crecimiento del préstamo ‘gota a gota’ que azota a comerciantes y a personas que no pueden pedir un crédito al banco.

La suma máxima a prestar es de $1.400.000 y esta se puede diferir a plazos de entre 3 y 6 meses. Además, será acompañado de un proceso de asesoría con trabajadores sociales, que le ayudarán a mejorar su relación con el sistema bancario.

El único requisito para recibir el desembolso del dinero es aprobar un curso de educación financiera. El programa tiene la capacidad para incluir a unos 1.100 clientes que residan en Bogotá y también en municipios aledaños.

Este tipo de programas incentivan a que más usuarios se reincorporen al sistema financiero y la cartera vencida en créditos pueda reducirse. De acuerdo con la Superintendencia Financiera, durante este año la cartera de crédito aumentó 41% y llegó a tocar los 13,5 billones de pesos.

Tener un buen score crediticio le garantiza más oportunidades con los bancos. - Foto: Getty Images

DataCrédito: estos son los mitos más comunes del uso de la plataforma

DataCrédito Experian es una de las dos centrales de información crediticia más reconocida del país, junto a TransUnion (anteriormente Cifin), y una de las entidades que temor y repudio despiertan en Colombia. Y es que son muchos los mitos que giran alrededor de esta institución y que son los responsables de su reputación.

Freddy Castro, director de Banca de las Oportunidades, desde Portafolio, le aclara algunas de las creencias asociadas a las centrales de información.

¿Es malo estar reportado en DataCrédito o TransUnion?

Engañoso. Estar reportado en una central de riesgo indica que el individuo tiene actividad en el mundo financiero y crediticio. Es preciso aclarar que no es lo mismo tener un reporte a un reporte negativo, pues el primero significa que aparece registrado en las bases de datos de la central de riesgo y que más del 90 por ciento de los reportes en el sistema son positivos, lo cual indica que los colombianos, en su mayoría tienen hábitos de pago favorables.

Si estoy reportado en DataCrédito, me negarán el crédito

Como se mencionó arriba, estar reportado en las centrales de riesgo no es necesariamente malo. También es válido mencionar que las entidades financieras no solo toman como referencia los datos que figuran en las centrales de riesgo, así no sean alentadoras, para decidir si se le aprueba una solicitud de crédito o no, sino que toman en cuenta otras fuentes.

En aras de reducir el desconocimiento de los clientes sobre este tema, sería de utilidad que las entidades crediticias iniciaran pedagogías sobre los factores que se toman en cuenta al momento de otorgar créditos.

Si pago mi deuda antes de tiempo, se deteriorará mi calificación crediticia

Todo lo contrario. No hay nada que dé mejor señal en un deudor que pagar sus obligaciones con antelación.

Concepto de pago en línea. Ilustración 3d de un joven sonriente con tarjeta de crédito en su casa. aplicación para teléfono inteligente - Foto: Getty Images

Si me cuelgo en un crédito, tendré un reporte negativo toda la vida

Incorrecto. Dependerá del tiempo de mora del deudor, pero el tiempo máximo que permanecerá un reporte negativo en las centrales de riesgo es de cuatro años, y estos se contarán desde el instante en que las cuotas u obligaciones vencidas son saldadas. Dada la situación en que las obligaciones no se hayan pagado, el reporte permanecerá por 14 años.

En caso de que la mora no supere los dos años, el reporte negativo durará en las centrales el doble de tiempo de mora, y se calculará desde el momento en que se pague.