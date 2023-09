Al fin, para cuánto tiempo hay energía en Colombia | Sube el voltaje al debate sobre precios de energéticos que están cada vez más caros

¡Se fue la luz! Justo durante el lanzamiento del Índice de Pobreza Energética, realizado por Promigas en Cali, donde se evidenció que hay 9,6 millones de colombianos que no tienen fuente de energía adecuada, ni eléctrica ni de gas natural el servicio falló. Los participantes tuvieron que hablar a todo pulmón, ante la ausencia de la electricidad para utilizar los micrófonos.

Ese episodio que, sin embargo, no es tan grave como lo que viven los llamados ‘pobres energéticos’, hace parte de los riesgos actuales para la energía en el país, la cual vive múltiples desafíos que preocupan frente a la amenaza de un apagón en el mediano y largo plazo.

Los colombianos se mueven entre no tener acceso a fuentes energéticas o tenerlas, pero cada vez más costosas, debido a la coyuntura climática y a las normas sobre fijación de precios, mientras van llegando nuevos retos por atender, sin que esté lista la institucionalidad.

Muchas aristas

El escenario energético está convulsionado. En enero, el costo de energía era de 250 pesos por kilovatio/hora y a mediados de septiembre pasó a 1.100 pesos, lo que a juicio de la Contraloría General, “puede causar un incremento desmedido en las tarifas, sobre todo para empresas que están expuestas a bolsa –donde los precios son volátiles– y que no han tenido oportunidad de hacer contratos de corto, mediano o largo plazo”.

Y el precio de la energía en bolsa no podía estar más caro. Hoy sobrepasa los 1.000 pesos (Kwh), de cara al fenómeno de El Niño , que amenaza con una sequía.El nivel de los embalses, en un país que tiene una alta dependencia de la generación hidroeléctrica, con corte al 21 de septiembre, era de 76,39 por ciento, según XM, operador del sistema nacional, que además registró un incremento en la demanda de energía en agosto de 6,23 por ciento, impulsada en especial por la Región Caribe, debido a las mayores necesidades de la pequeña industria y a los hogares azotados por la ola de calor.

Sandra Fonseca, presidenta de Asoenergía, que representa gran parte de las empresas que cubren la demanda energética de electricidad y gas, dice que “en electricidad, si bien el fenómeno de El Niño aún no ha afectado completamente el nivel de los embalses, se prevé que en corto tiempo empiecen a disminuir los aportes de agua. Entonces, todos los precios de energía que hoy ya están en la bolsa, al menos cinco veces por encima de lo normal, seguramente van a llegar al nivel del precio de escasez, y tendrían que entrar todos los generadores a cubrir la demanda del país, cumpliendo, con sus obligaciones del cargo de confiabilidad”.

Está también en el horizonte el reclamo de las comercializadoras, por el incremento en el costo del kilovatio hora en bolsa , lo que se debería, en parte, a una resolución que se expidió de forma temporal y se venció, sin que se haya reanudado. Allí se establecía lo que significaba un alivio en el cálculo del precio: con base en un promedio y no sobre el valor más alto del kilovatio en la semana.Y, además de los precios altos, los distribuidores también están enfrentando la falta de liquidez, por el saldo vencido de los beneficiarios de la llamada opción tarifaria, que fue aplicada en la pandemia, para que en medio de la crisis pudieran seguir con el servicio y pagar después los recibos.

El gremio de comercializadores de energía, Asocodis, había dicho que los saldos eran de 5 billones de pesos, lo que activaba el riesgo de un ‘apagón financiero’, que finalmente podría llevar a un apagón real de la energía. Tras avances recientes, José Camilo Manzur, directivo gremial, está optimista con el anuncio, por parte de la Creg, de una resolución sobre la opción tarifaria. “Aún no la conocemos, pero esperamos que vaya en la dirección correcta, pues es un asunto que requiere pronta solución. Un primer paso lo hemos visto con el trámite del crédito Findeter por un monto inicial de un billón de pesos, que sería la primera salida, pero es urgente evitar que los saldos sigan creciendo. En caso contrario, no me cabe duda de que, sin acciones en este frente, estaríamos expuestos a un riesgo sistémico en todo el sector”.