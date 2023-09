Analistas subieron otra vez las expectativas de inflación para final de 2023, según encuesta del BanRep

Respecto a las tasas de interés del Banco de la República, no se esperan cambios, sino hasta octubre, donde podrían disminuir 25 puntos básicos.

Sigue creciendo la deuda externa en Colombia, de acuerdo con el Banco de la República

Y durante el año pasado, esta cifra ha crecido en US$ 11.542 millones, hasta alcanzar los US$ 187.529 millones reportados a junio de 2023. Al mismo período del año pasado, la cifra fue de US$ 175.986 millones.