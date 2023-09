Salario mínimo va para tres tandas con incremento de dos dígitos y trabajadores dicen que no les alcanza

Cada vez que empieza a sonar en Colombia la negociación del incremento del salario mínimo, Antonio Támara, trabajador en el área de seguridad de un edificio del noroccidente de Bogotá, se llena de expectativas, y escuchar al viceministro de Hacienda, Diego Guevara, no fue la excepción. El funcionario dijo lo inevitable: “El ajuste para 2024 tendrá que ser de dos dígitos, por lo menos de 10 por ciento”.

Este trabajador colombiano que dio testimonio en SEMANA, lleva cinco años devengando un salario mínimo en la formalidad, y en particular, a finales del año pasado, se entusiasmó con el aumento del 16 por ciento. Pero no había pasado el primer mes, luego de recibir el sueldo con el ingreso adicional, cuando se le aguó la fiesta.

El carrito de compras en el supermercado no lleva lo necesario, porque la plata no alcanza. | Foto: Getty Images

Así lo experimenta el hogar de Támara. Aunque la inflación ha bajado durante cinco meses, desde abril hasta agosto, el efecto positivo, que debería verse reflejado en el bolsillo de los ciudadanos, es retardado y recoge los gastos del pasado, por ejemplo, los de créditos con tasas de interés elevadas. Lo cierto es que “ a la hora de adquirir los productos y pagar los servicios no hay plata que alcance”, dice el guardia de seguridad.

El precio de los alimentos bajó pero sigue alto

El año pasado, el presidente Gustavo Petro dijo que “ni arriendos, energía eléctrica, servicios, transporte, ni comida deben crecer arriba de 13 por ciento en 2023” . Pero ese no ha sido el caso. Solo en enero de este año, los alimentos costaban 26,18 por ciento más.

Entre tanto, aunque el gasto en arriendo, que también es otro de los que pesan a la hora de distribuir los ingresos provenientes del salario mínimo, no ha absorbido el incremento total de la inflación, la vivienda en total sí ha apretado a los asalariados de ingreso básico. Según Fedelonjas, gremio de inmobiliarias, el incremento autorizado en arriendo, con base en el IPC de enero a julio, fue de 13,62 por ciento y al hacerlo efectivo, el alza ha sido solo de 4,88 por ciento. Lo que más ha impulsado el gasto en vivienda es el alto costo de servicios públicos, principalmente del agua y de la luz.

Gasolina pasa factura

Para Farné, la vivencia de Támara refleja que la situación más dura para el que gana el salario mínimo ha estado en los últimos dos años, no a largo plazo en el retrovisor.

Efecto acumulado

La recuperación de ese impacto no es tan sencilla, más aún si después llegaron otros golpes que sostuvieron los precios arriba de manera prolongada. Ítalo Cardona, director de la OIT para los países andinos, corrobora que el incremento del salario mínimo en dos dígitos durante los dos últimos años se ha dado, pero los beneficiarios no han logrado alivio. “Los datos de 2022 indican que el aumento de la inflación está provocando que el crecimiento de los salarios reales se sitúe en cifras negativas en muchos países. El aumento del costo de vida afecta en mayor medida a las personas con menores ingresos y a sus hogares. Esto se debe a que gastan la mayor parte de su renta disponible en bienes y servicios esenciales, que generalmente suben más de precio que los no esenciales”.