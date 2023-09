Salario mínimo en el empleo formal versus subsidios, ¿quién da más?

De 23 millones de ocupados, 9,8 millones trabajan por cuenta propia, categoría en la que puede incluirse un vendedor de dulces en el semáforo, cuyo ingreso a duras penas le alcanza para alimentarse. Los subsidios entran así a ser la alternativa para completar los recursos necesarios que les permitan a estas personas, por lo menos, medio vivir. Pero ¿hasta qué punto se debe ir con los subsidios para no llevar a que sus beneficiarios no avancen económicamente por el temor de perder la ayuda estatal?

Ese dilema lo reflejan los empleadores del país, que hoy tienen dificultades para contratar mano de obra no calificada . Un directivo de una pequeña compañía de suministro de servicios de limpieza contó las complicaciones que vive para conseguir ese tipo de personal. Muchos de los posibles aspirantes reciben subsidios que, sumados al trabajo ocasional en la informalidad –jornadas cortas diarias y flexibles–, “hace que ganen más que en cualquier empleo formal en el que les paguen el mínimo”, lamenta este empresario.

Se suele decir que la conexión entre los subsidios y la decisión de muchos ciudadanos de no participar más en la búsqueda de una oportunidad laboral es un asunto de percepción. No obstante, el Banco de la República realizó un estudio para medir dicho impacto y se centró en las transferencias aplicadas durante la pandemia, por lo que enfatizó que los resultados no se pueden extrapolar tajantemente a otros momentos. En ese periodo de crisis, los subsidios se multiplicaron, pues las cuarentenas impidieron a muchos salir al rebusque, quedando muy vulnerables.