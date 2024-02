Asofondos le habla duro al Congreso: hizo 5 propuestas para que la reforma pensional no sea peligrosa para el ahorro

La reforma pensional es una de las múltiples apuestas con las que el Gobierno de Gustavo Petro espera consolidar su propuesta de “cambio” en Colombia. Con ella espera devolverles la esperanza a millones de colombianos, que no lograron cotizar las semanas o el dinero suficiente para su pensión, y quienes ya no se encuentran en una edad altamente productiva, o en la que sufren distintos achaques que no les permite mantener un trabajo.