BBVA se sumó a la guerra de tasas de interés para vivienda y también anunció reducción para compradores: así quedaron

Esta tarea no ha sido fácil para millones de colombianos en los últimos años, pues aunque el sector de la construcción era uno de los grandes jalonadores de la economía en tiempos de incertidumbre, lo cierto es que eso cambió con una serie de ajustes que hizo el Gobierno Nacional a los subsidios que otorga. Antes una familia podía recibir hasta 60 millones en subsidios, fueran del programa ‘Mi casa ya’ , o de las cajas de compensación. Sin embargo, ahora hay mayores dificultades para conseguirlos.

Sin embargo, la guerra en las tasas de interés por parte de los bancos no ha parado. Ahora se conoció que BBVA, otra entidad bancaria que funciona en Colombia, también realizaría un ajuste en sus indicadores.

Por otro lado, para los interesados en comprar vivienda No VIS, BBVA reducirá la tasa desde un 10,50% efectivo anual, si adquieren vivienda en proyectos financiados, no financiados o inmuebles usados.