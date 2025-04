Contralor general destapa las 4 entidades campeonas en acumular reservas, mientras reclaman nuevos ingresos para gasto público

Dejar plata pública en reserva implica que los ciudadanos no recibieron los bienes y servicios que se presupuestaron. Más aún, si la mayor parte de ese dinero, el 58 %, era parte de lo destinado para la inversión, que es el rubro del presupuesto que va a mejorar el bienestar de los ciudadanos.

Preocupante ecuación

De igual manera, en ese cuarteto aparecen la presidencia de la República y el Ministerio de Vivienda. Esta última entidad, en particular, llevó al contralor a invitar al Gobierno a revisar el tema, de manera que se pueda lograr componer el camino de la fuerte crisis en las finanzas públicas que se tiene en la actualidad.

Las fiducias

En relación con las fiducias, el contralor dijo que no siempre se pueden satanizar, pues en muchos casos se requiere disponer recursos públicos en esas cuentas para gastos claves, como el de las pensiones. No obstante, no se puede pasar por alto que en 2024 se dejaron en fiducias 108 billones de pesos.