¿Cuánto ganan? El listado de salarios públicos, de hasta $79 millones mensuales, que el presidente Petro prometió congelar en 2024

El presidente agregó que en 2024 el pago de la deuda aumentará de $70 billones a $96 billones, mientras los ingresos de la nación disminuirán en $6.5 billones. “Al Gobierno le toca saber qué hacer, por dónde recorta, de tal manera que el golpe no sea mortal para la economía, porque adicionalmente, como todos sabemos en el mundo y en Colombia estamos estancados, eso es lo que se llama la ‘tormenta perfecta’: no debió haberse producido, lo advertí en algún momento”, dijo.

Aseguró que él mismo ya había advertido los efectos que podría traer ese tipo de decisiones. “Si son en derecho o no, a mí me toca acatarlas, no tengo otra opción. El Presidente de la República acata la decisión de la justicia, porque defiende un Estado de Derecho que ayudó a construir en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991″.