Dólar en Colombia inició la semana con desplomes en su cotización: $ 4.770,75

El precio del dólar en Colombia amaneció con una caída pronunciada en su cotización este lunes 19 de diciembre que lo regresó a la barrera de los 4.700 pesos, lastrado por el ambiente de calma que se vive entre los inversionistas, luego de los anuncios de tasas de interés que se dieron en todo el mundo y pese a que las proyecciones de inflación no son tan optimistas como se llegaron a pensar desde un comienzo.

De acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia, la moneda oficial de los Estados Unidos abrió con un precio inicial de 4.769 pesos, cediendo de esta forma 33 pesos con 48 centavos frente a la Tasa Representativa del Mercado fijada para hoy por la Superintendencia Financiera en 4.802,48; tras los repuntes sorpresivos con los que cerró la semana pasada. Por ahora hay una tensa calma y la necesidad de buenas noticias sigue vigente entre los inversionistas.

Cabe recordar que el pasado viernes, el dólar terminó con un último precio de 4.789 pesos, 60 centavos, con el cual cedió frente al registro final del pasado jueves, cuando quedó en 4.794 pesos con 97 centavos, luego de una jornada que estuvo marcada por el ambiente de incertidumbre de los inversionistas, frente a las tasas de interés a nivel nacional y el contexto económico de los países potencias.

Tasa Representativa del Mercado vigente para el 17-dic-2022, 18-dic-2022 y 19-dic-2022: $4,802.48 pic.twitter.com/Y1GSDZJUgd — Superfinanciera (@SFCsupervisor) December 16, 2022

No obstante, pese a que abrió con caídas en su cotización, las primeras operaciones del día han mostrado una tendencia creciente que por ahora (corte 9:00 a. m.) lo ubican con un valor promedio de 4.780 pesos con 89 centavos. Para hoy no se esperan mayores cambios en estos valores, puesto que los diferentes mercados ya están entrando en el ambiente de fin de año y algunos inversionistas prefieren quedarse quietos hasta el próximo año.

Los últimos días para el dólar en Colombia han estado influenciados por los anuncios que han llegado desde las diferentes autoridades monetarias en todo el mundo, que mantienen una lucha frontal contra la inflación y buscan desacelerar cuanto ante sus economías a cargo para enfriar los precios y aliviar los bolsillos de la gente de a pie. No obstante, los resultados no han sido tan efectivos como se esperaban y por lo menos el costo de vida no cederá a los niveles deseados en el corto tiempo.

Debido a esto, los bancos centrales que las subidas de tasas, su principal herramienta para luchar contra este flagelo, se mantendrán hasta los meses de abril y mayo del próximo año, lo cual ha generado una caída del optimismo frente al futuro económico que se tendrá en 2023 y ha revivido el fantasma de la recesión en países potencia como los Estados Unidos y los distintos miembros de la Unión Europea.

En otros valores mostrados por el dólar en esta oportunidad, vale la pena destacar que por ahora marca máximos de 4.792 pesos, mientras que su mínimo está igual que la apertura en 4.769. De esta forma se mantiene lejos, aunque no mucho, de los niveles esperados por los analistas y expertos de cara a las últimas semanas de diciembre, que están entre los 4.810 y los 4.850 pesos.

Los principales bancos centrales del mundo subieron en todos los casos medio punto porcentual sus tasas de referencia. Tanto la Fed como el BCE manifestaron que los aumentos podrían continuar para combatir la inflación.

Por último, no hay que olvidar que los precios del petróleo vienen de caer el pasado viernes, lastrados por las alzas de tasas de los bancos centrales esta semana, que alimentan la perspectiva de una recesión mundial.

El barril de Brent del mar del Norte para entrega en febrero cedió 2,67 % a 79,04 dólares en Londres. En tanto, en Nueva York, el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en enero perdió 2,39 % a 74,29 dólares el barril.

Las reuniones de los bancos centrales de Estados Unidos el miércoles, y del Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo el jueves, generaron una atmósfera de aversión al riesgo, constataron los analistas de DNB.

*Con información de AFP.