El llamado de atención de la Contraloría al Gobierno, en medio del enredo presupuestal para 2024

El lío radicó en que en el decreto de liquidación del presupuesto no se incluyó el anexo total con la desagregación requerida para exponer en qué se gastará cada peso.

Muchos puntos de vista han mencionado el riesgo que hay alrededor de esa situación, no solo porque el decreto podría ser demandado al tener en el texto, como uno de los artículos, lo que debería ir en un anexo, sino porque se podría poner en pausa la ejecución presupuestal, ya que el sistema paramétrico del Presupuesto no acepta que se hable de subproyectos si no hay un proyecto especificado.