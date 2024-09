Esta es la radiografía de las tiendas de barrio en Colombia para el 2024

Un panorama de ‘tire y afloje’: así van las tiendas de barrio

Las bebidas, tanto alcohólicas como no alcohólicas, muestran dinámicas variadas. Mientras que el tamaño de compra de las bebidas alcohólicas ha aumentado un 2.4%, las bebidas no alcohólicas han visto una disminución del 9 %. La frecuencia de compra en ambas categorías ha crecido, con un aumento del 7,55 % en bebidas alcohólicas y un 2,93 % en bebidas no alcohólicas. Las tendencias indican una preferencia por presentaciones más económicas en bebidas no alcohólicas y una reducción en el tamaño de las presentaciones de bebidas alcohólicas.