Este es el borrador que encendió las alarmas: Gobierno Petro sí contempló subir el 4x1.000 a 5x1.000. He aquí la prueba

Pese a que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que en la reforma tributaria que presentarán al Congreso de la República no se contemplarán medidas relacionadas con el 4x1.000, el borrador en el que se contempla el incremento de ese gravamen al 5x1.000 sí existe.

Luego de que se destapara el borrador, que, entre otras, tiene varias versiones , se encendió la polémica, pues se trata de un impuesto antitécnico que ha sido fuertemente criticado desde tiempo atrás, no solo porque iba a ser temporal, sino porque se fue quedando y, además, incrementando.

Posteriormente, se devolvería de nuevo al punto de partida. Es decir, quedaría otra vez en 4x1.000. No obstante, esa ha sido la tendencia de este impuesto que, a juicio de varios estudios, impide el desarrollo financiero. Primero, nació como algo transitorio, por la crisis de 1998 . Luego vinieron otras crisis, y el gravamen a los movimientos financieros se fue quedando. De 2x1.000 lo subieron a 3x1.000 y posteriormente lo anclaron en 4x1.000, de donde nadie hasta ahora lo ha podido destronar.

Ante el polvorín que se armó en el país, con un borrador de reforma tributaria, en la que se contempló la posible subida del 4x1.000 al 5x1.000, al Gobierno no le quedará más remedio que destapar prontamente el documento oficial. No hay que olvidar que, en anteriores oportunidades, se han presentado casos en los que las propuestas para modificar el Estatuto Tributario han llegado ‘cansadas’ al Congreso, por no presentar a tiempo el contenido definitivo de los proyectos de ley.