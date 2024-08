Los tenis se robaron el protagonismo en el mercado de los zapatos. Conozca los más vendidos

En Colombia ocurre algo similar y no solo compiten las marcas globales, sino las locales e incluso fabricantes cuyo producto original no son los tenis, también los tienen en su oferta, es el caso de Vélez o de Bosi.

No obstante, al igual que en el resto del mundo, acá las marcas de tenis que dominan son Nike y Adidas. De hecho, las cifras de la Supersociedades indican que esta última vendió el año pasado casi un billón de pesos (971.375 millones) , aunque en esa suma no solo están los tenis, sino los demás productos de la marca.

Mariana Muñoz, una colombiana de 77 años, comparte cómo ha sido la industria del calzado en su vida, y cómo para ella ha cambiado a lo largo de los años. “Cuando yo era joven todas las muchachas usábamos unos zapatos llamados Luis 15, porque medían 15 centímetros. Eran incómodos y a muchas nos deformaron los dedos de los pies ; pero como esa era la norma en ese momento, nadie lo ponía en duda”, recuerda. Hoy su elección de calzado se ha inclinado hacia la comodidad. “Los tenis son parte esencial para desarrollar mis actividades diarias, y me causa gracia porque ahora los muchachos los utilizan para todo, algo que en mi época no era tan bien visto”.

Gabriela Zambrano, una universitaria de 19 años, es ejemplo del cambio en los hábitos del consumo de calzado en las generaciones más jóvenes. “Recuerdo que antes, cuando yo tenía cinco o seis años, mi mamá y yo usábamos botas o zapatos planos, y los tenis eran solo para hacer ejercicio. Ahora he notado que ya no es necesario estar incómodo para verse elegante en el colegio, en la universidad, en una iglesia o en el trabajo”, cuenta.

La joven añade que los tenis de estilo casual -que no son precisamente zapatos deportivos, sino un poco más estilizados – conforman un gran porcentaje su guardarropa. “Si tengo dos pares de tacones es mucho y los tengo exclusivamente para cuando hay eventos que exigen esa formalidad. No tengo botas ni zapatillas, primero porque no me ofrecen ese punto de comodidad, y segundo porque creo que con este tipo de tenis logro un equilibrio perfecto entre comodidad y la imagen personal que quiero proyectar”, añade.