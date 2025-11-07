MinMinas Edwin Palma fue abucheado durante su intervención en el Congreso Nacional de Distribuidores Minoristas de Combustible

La clausura del Congreso Nacional de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos, en Cartagena, este viernes, 7 de noviembre, estuvo marcada por un momento en el que durante la intervención del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, fue abucheado por quienes se encontraban en el evento.

Durante el discurso del representante de la cartera, los empresarios del sector y asistentes interrumpieron su discurso con varias arengas sin oportunidad de seguir con sus palabras.

En el video compartido por La W Radio se puede oír que Palma fue tildado de “mentiroso” en varias ocasiones y obligado a detenerse en su discurso para evitar mayores confrontaciones con los asistentes.

#NoticiaW | Durante su intervención en el Congreso Nacional de Distribuidores Minoristas de Combustible, el ministro de minas y energía Edwin Palma, fue abucheado por el recinto en medio de sus declaraciones frente al decreto que suspendería el subsidio del diésel para los carros… pic.twitter.com/OmsZuQ4Xvt — W Radio Colombia (@WRadioColombia) November 8, 2025

El punto que desató las críticas fue la posición que tomó el funcionario frente al decreto que suspendería el subsidio del diésel para los carros de alta gama, el cual, según las últimas estimaciones, sería presentado en las próximas semanas.

Con el objetivo de dar cierre al congreso, Palma finalizó su discurso antes de tiempo y abandonó el recinto en el que se desarrollaba el evento, en compañía de su grupo de trabajo.

Por otra parte, otro de los puntos que mayor desconexión causó con el público presente fueron los apartes sobre la muerte, desaparición y tristeza por la pérdida de personas. En dicho momento, los asistentes lo interrumpieron, dejando claro que el contenido del discurso no era acorde con el marco del evento.

Por último, el líder de la cartera destacó algunos logros del Gobierno Nacional, señalando que están abiertos a escuchar propuestas para el desarrollo del sector que lidera. Además, pidió dejar de lado los ataques por parte de actores del gremio y construir de manera conjunta a futuro.

¿Cuál fue el objetivo del Congreso Nacional de Distribuidores Minoristas de Combustibles?

El Congreso, que finalizó hace algunas horas, logró reunir a distribuidores minoristas, agremiaciones, autoridades, proveedores, académicos y expertos en torno a una agenda diseñada para el análisis, el intercambio de experiencias y la construcción de propuestas conjuntas.

El congreso reunió a diferentes actores del sector de los combustibles. | Foto: Álvaro Tavera / Colprensa