MinMinas Edwin Palma fue abucheado durante su intervención en el Congreso Nacional de Distribuidores Minoristas de Combustible

El funcionario se ha visto envuelto en diversas polémicas en los últimos meses.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

8 de noviembre de 2025, 2:30 a. m.
Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, durante el debate en el Congreso de la comisión accidental parlamentaria sobre Air-e
Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, fue el encargado de cerrar el Congreso Nacional de Distribuidores Minoristas de Combustibles | Foto: Comisión V de Senado / Transmisión Youtube

La clausura del Congreso Nacional de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos, en Cartagena, este viernes, 7 de noviembre, estuvo marcada por un momento en el que durante la intervención del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, fue abucheado por quienes se encontraban en el evento.

Durante el discurso del representante de la cartera, los empresarios del sector y asistentes interrumpieron su discurso con varias arengas sin oportunidad de seguir con sus palabras.

Contexto: Ministro de Minas, Edwin Palma, respondió a la Contraloría, que alertó sobre riesgo de crisis energética

En el video compartido por La W Radio se puede oír que Palma fue tildado de “mentiroso” en varias ocasiones y obligado a detenerse en su discurso para evitar mayores confrontaciones con los asistentes.

El punto que desató las críticas fue la posición que tomó el funcionario frente al decreto que suspendería el subsidio del diésel para los carros de alta gama, el cual, según las últimas estimaciones, sería presentado en las próximas semanas.

Con el objetivo de dar cierre al congreso, Palma finalizó su discurso antes de tiempo y abandonó el recinto en el que se desarrollaba el evento, en compañía de su grupo de trabajo.

Por otra parte, otro de los puntos que mayor desconexión causó con el público presente fueron los apartes sobre la muerte, desaparición y tristeza por la pérdida de personas. En dicho momento, los asistentes lo interrumpieron, dejando claro que el contenido del discurso no era acorde con el marco del evento.

Por último, el líder de la cartera destacó algunos logros del Gobierno Nacional, señalando que están abiertos a escuchar propuestas para el desarrollo del sector que lidera. Además, pidió dejar de lado los ataques por parte de actores del gremio y construir de manera conjunta a futuro.

Contexto: Ley de tarifas subiría más las facturas de energía, según carta de gremios energéticos a MinMinas

¿Cuál fue el objetivo del Congreso Nacional de Distribuidores Minoristas de Combustibles?

El Congreso, que finalizó hace algunas horas, logró reunir a distribuidores minoristas, agremiaciones, autoridades, proveedores, académicos y expertos en torno a una agenda diseñada para el análisis, el intercambio de experiencias y la construcción de propuestas conjuntas.

Según la Procuraduría, el exfuncionario indicó que recibió Diésel, pero en realidad se recibió combustible corriente.
El congreso reunió a diferentes actores del sector de los combustibles. | Foto: Álvaro Tavera / Colprensa

Durante la antesala del evento, los organizadores señalaron que el espacio buscaba generar un espacio de reflexión sobre el presente y futuro de la distribución minorista de combustibles en Colombia. La actual edición fue organizada, por primera vez de manera conjunta, por el Comce y Fendipetróleo Nacional.

