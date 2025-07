Petro y el FMI: tres expertos en crédito público analizan la situación de Colombia con el principal financiador del mundo

La probabilidad de que el Fondo Monetario Internacional, FMI , le quite definitivamente la línea de crédito flexible a Colombia, que ya le fue suspendida en abril, es cada vez más alta.

Todas esas estrategias, que, según sustentó el ministro Germán Ávila, se proponen para no detener el rumbo de la inversión y así estimular el crecimiento de la economía, fueron vistas como malas noticias.

El crédito flexible no es solo un cupo para obtener recursos en tiempos difíciles. Es un premio a países con buen manejo de lo macro. | Foto: getty images

¿Qué tanto necesita Colombia al FMI?

El panorama se torna aún más sombrío, pues desde la Casa de Nariño se critica al FMI, prestamista de naciones como Colombia, justo cuando podría requerirse una fuente sólida de financiación internacional. Además, el organismo otorgó al país una línea de crédito que, según Echavarría, tuvo tratamiento especial: “es más barata, es inmediata y no requiere condicionalidad” .

Contrario a ello, José Roberto Acosta , quien fuera director de Crédito Público en la actual administración, dice que es más partidario de los préstamos de largo plazo. “El crédito flexible (LCF) no era regalado, pero sí barato. Por ejemplo, Colombia puso recientemente un bono a 5 años en la Bolsa de Nueva York, a cerca del 8 por ciento, y el LCF a un plazo algo menor está en 4,2 por ciento anual. Pero en general, a mi juicio, los países se tienen que endeudar en el largo plazo. No somos una nación con superávit fiscal como para tomar un préstamo que podríamos equiparar a un pagadiario”.

Hueco fiscal con el retrovisor

Así las cosas, Acosta criticó el manejo económico que se le dio a la pandemia en Colombia. “Fue pésimo desde el punto de vista fiscal. Se pensó solo en el hoy, sin mirar el mañana. El hueco fiscal que quedó fue tremendo . Nos generó una pospandemia que todavía estamos pagando”. Desde su perspectiva, había otras alternativas distintas al uso de la línea de crédito flexible. Tanto así que “los demás países, México y Chile, entre otros, no usaron el cupo. El único que fue poco creativo fue Colombia, que cometió ese gravísimo error”, dice.

Desafiando al Fondo

Mientras llega la decisión definitiva del FMI con el crédito flexible de Colombia, lo que será luego de la reunión del llamado Artículo IV, con el cual revisan el estado actual y las perspectivas que tiene el país, el presidente Gustavo Petro emite mensajes desafiantes: “Si no es capaz de reestructurarse y adaptarse a los nuevos retos del financiamiento global, debería liquidarse”, aseguró.

¿Tiene en cuenta el FMI los ataques de gobiernos?

Roberto Steiner, quien fuera director ejecutivo alterno del FMI y exmiembro de la junta del Banco Central colombiano, dice que el organismo de la banca multilateral no tiene en cuenta esos mensajes, sino las cifras del país. “No creo que esa andanada del presidente contra el Fondo, que no comparto para nada, vaya a tener la más mínima influencia en la decisión del FMI en torno a remover o no la línea de crédito flexible. Esta entidad aísla esos pronunciamientos tan infortunados a la hora de tomar decisiones y se concentra en su oficio, que es mirar las cifras y los programas de política económica”.