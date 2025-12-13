CONFIDENCIALES
Avance en 25 años: el crecimiento del PIB per cápita en el mundo
Datos del FMI muestran que China lidera el crecimiento del PIB per cápita desde el año 2000.
Los primeros 25 años del siglo XXI registran grandes cambios del panorama económico mundial, que se evidencian en el crecimiento del PIB per cápita. Este muestra qué tan rápido han logrado los países aumentar su producción por persona; es un indicador claro del progreso y la prosperidad a largo plazo.
Si se evalúan las 50 principales economías por el crecimiento de su PIB real per cápita, utilizando datos del Fondo Monetario Internacional, se revela que China encabeza, con un aumento del 518 por ciento entre 2000 y 2025; le siguen otras naciones asiáticas: Vietnam (266 por ciento), India (235), Bangladés (208) y Kazajistán (183). En América Latina, Perú tiene el mayor aumento del PIB per cápita, con 107 por ciento. El segundo es Colombia, con 74 por ciento. El tercero, Chile, con 71. Según Visual Capitalist, en ese grupo de 50 países solo Emiratos Árabes Unidos tuvo una reducción de 27 por ciento en su PIB per cápita.