Pilas con esta decisión del Banco Central de Estados Unidos que podría golpear su bolsillo

La Reserva Federal norteamericana podría verse obligada a subir de nuevo sus tasas de interés si no se acelera la caída de la inflación en las próximas semanas, advirtió este viernes un miembro de su junta de gobernadores.

“Si la inflación sigue alta y el mercado de trabajo tenso, podría ser necesario un nuevo endurecimiento de la política monetaria”, dijo la gobernadora de la Fed Michelle Bowman, en una conferencia en Fráncfort, Alemania, según el borrador del discurso.

Esta noticia sin duda cae como un balde de agua fría para los inversionistas, quienes esperaban que estas alzas hubieran llegado a su fin luego de más de un año de ajustes para luchar contra la inflación, que sin duda revivieron el fantasma de la recesión y profundizaron la desaceleración económica que vive este país.

El Banco Central de Estados Unidos ha subido sus tasas en diez ocasiones desde marzo de 2022, para frenar una inflación que sigue por encima de su objetivo del 2 %. El principal tipo de interés de la Fed se sitúa ahora en una horquilla de entre el 5,00 % y el 5,25 %, la más alta desde 2006.

La Fed ha avisado que seguirá determinando su política monetaria con base en los datos económicos. Esta misma semana, otro alto responsable de la Fed dejó la puerta abierta a una nueva subida para domar la inflación en Estados Unidos, que en marzo fue del 4,2 %, bien por debajo del dato de febrero (5,1 %).

“No hemos dicho que hayamos terminado ya con las subidas de tipos”, dijo el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams. “Lo que creo que necesitaremos hacer, como siempre, es mirar a los datos”, indicó. Fuentes del mercado estiman en un 90 % que la Fed mantendrá sus tipos de interés en la reunión del 14 de junio, según datos compilados por CME Group.

Wall Street se mantiene a flote

No obstante, vale la pena destacar que estas declaraciones por ahora no golpean la tranquilidad en Wall Street, que abrió hoy viernes ligeramente al alza, al final de una semana en la que los índices evolucionaron dentro de márgenes muy ajustados, asimilando la avalancha de indicadores que apuntan al fin del endurecimiento monetario pero también a una posible recesión.

En las primeras operaciones, el índice Dow Jones creció un 0,20 %, el tecnológico Nasdaq ganó un 0,26 % y el índice S&P 500 más amplio, un 0,27 %.

El ojo puesto en las deudas de EE. UU.

Las conversaciones entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los líderes republicanos fueron pospuestas hasta inicios de la próxima semana para que los asesores sigan trabajando, dijo la Casa Blanca en un comunicado el jueves.

Una fuente cercana a las reuniones entre los líderes demócratas y republicanos dijo que esto es positivo y que los diálogos están progresando, pero una reunión el viernes no era el momento para un encuentro.

Sin embargo, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, no estuvo de acuerdo al acusar a los demócratas, incluyendo al líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, de retrasar un acuerdo.

“Biden y el senador Schumer están atascados en el No, no tienen un plan, propuestas de ahorros, ni pistas”, dijo McCarthy a la prensa poco después de que la Casa Blanca anunciara que los diálogos habían sido pospuestos y agregaron que Biden “aparentemente no quiere un trato, él quiere el default de la deuda”.

Ambos partidos siguen fuertemente divididos sobre el tope de deuda, con los republicanos insistiendo en que Biden acceda a recortar presupuesto a cambio de apoyar el incremento de la deuda antes de que el país se quede sin dinero para pagar sus cuentas.

